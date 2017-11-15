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Политика
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Политика
Пушков раскритиковал голосование за украинскую резолюцию по Крыму в ООН
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    Пушков раскритиковал голосование за украинскую резолюцию по Крыму в ООН

    12:28  15 Ноября 2017
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    Пушков раскритиковал голосование за украинскую резолюцию по Крыму в ООН

    Москва, 15 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал получивший поддержку в ООН проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму.

    Парламентарий считает, что данный документ не имеет целью защитить якобы нарушенные права граждан республики, а носит чисто политический подтекст и является инструментом давления на Россию.

    «Резолюция в ООН о правах человека в Крыму — чистая политика. «За» — западный блок и его союзники. Речь не о правах — о давлении на Россию», — написал Пушков в своем Twitter.

    Напомним, проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму вынесен на Генеральную Ассамблею ООН, после того как получил поддержку 71 государства из 173 проголосовавших.

    Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что проект резолюции не отвечает сути вопроса, кроме того, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

    Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

    В октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. В ноябре сообщалось, что французская делегация решительно настроена посетить Крым. Также Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике. 

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #оон #крым #пушков
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