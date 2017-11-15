В Совфеде объяснили, почему с запуском поездов в обход Украины так спешили

С 15 ноября «Российские железные дороги» пустили пассажирские поезда в обход Украины. По словам Владимира Джабарова, первого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, запуск пассажирских поездов по новому железнодорожному участку Журавка-Миллерово призван уберечь россиян от возможных провокаций со стороны «неблагонадежного соседа», и медлить с ним больше было нельзя.

Пассажирские поезда, как и грузовые составы, будут следовать по железнодорожному участку Журавка-Миллерово в Воронежской и Ростовской областях. Магистраль длиной почти 137 километров стала частью железной дороги, соединяющей Центральную Россию с Черноморским побережьем в обход Украины. Ее начали строить сразу после обострения отношений между Россией и Украиной.

«Запуск грузовых и пассажирских поездов в обход Украины — правильное решение. Поскольку после 2014 года мы получили реальную угрозу безопасности и пассажиров, и грузов, следовавших по территории Украины», — заявил в беседе с корреспондентом ФАН Владимир Джабаров.

По словам сенатора, эта угроза в последнее время только усилилась, если брать во внимание разгул насилия на Украине.

«Кроме того, каждый раз, когда российские поезда оказывались на украинской территории, шли бесконечные пограничные и таможенные досмотры, которые повторялись, когда поезда въезжали обратно в Россию. Запуск движения по новому железнодорожному участку будет экономить время наших граждан и создаст полную независимость России от Украины, в которой сегодня одно правительство, завтра — другое, и подстраиваться под неблагонадежного соседа нам совсем не хочется», — сказал Владимир Джабаров, добавив, что немалые расходы, которые ушли на строительство нового железнодорожного участка, себя оправдывают.