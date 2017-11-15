Выжившая в авиакатастрофе под Хабаровском девочка летела к бабушке

Хабаровск, 15 ноября. Трехлетняя девочка, которая выжила при крушении самолета L-410 в Нелькане в Хабаровском крае, летела к бабушке, по просьбе мамы ее сопровождала школьный психолог.

Девочка отправлялась к бабушке на время: ее мама родила летом второго ребенка. В пути ребенка сопровождала местный школьный психолог, на которую мама девочки выписала доверенность. Психолог вместе с другими пассажирами погибла, сообщает источник ФАН.

Напомним, в среду около 13 часов по местному времени (6.00 по Москве) самолет L-410 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькана. Он следовал из Хабаровска, на борту самолета находилось семь человек, включая членов экипажа.

Шесть человек погибли. У многих из них остались дети. Трехлетняя девочка стала единственной, кому удалось выжить в авиакатастрофе. Она была госпитализирована.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, в настоящее время ребенок находится в сознании. Врачи диагностировали у девочки несколько переломов и сотрясение головного мозга, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Как сообщил глава региона в эфире «Россия 24», девочку планируют перевезти на лечение в краевой центр.

Напомним, ранее четверг был объявлен в Хабаровском крае днем траура по погибшим.