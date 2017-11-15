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Коалиция США заявила, что ликвидировала за год 117 главарей ИГ в Сирии и Ираке
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    Коалиция США заявила, что ликвидировала за год 117 главарей ИГ в Сирии и Ираке

    12:29  15 Ноября 2017
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    Коалиция США заявила, что ликвидировала за год 117 главарей ИГ в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 15 ноября. Коалиция во главе с Соединенными Штатами за год ликвидировала в Сирии и Ираке 117 высокопоставленных главарей ИГ1, утверждает представитель коалиции Райан Диллон.

    «Еще четыре главаря ИГ ликвидированы, в общей сложности в этом году уничтожены 117 главарей, — прокомментировал он последнюю сводку коалиции. — Профессионалы коалиции охотятся за главарями ИГ, в том числе за Аль-Багдади».

    Отметим, что ранее Минобороны России обвинило Пентагон в том, что США сотрудничают с террористами ИГ. Об этом свидетельствует стенограмма переговоров, на которых американцы подтверждают свой отказ наносить удары по позициям боевиков ИГ в районе сирийского Абу-Кемаля. Кроме того, западная авиация целенаправленно мешала Воздушно-космическим силам РФ в ходе освобождения Абу-Кемаля от ИГ.

    13 ноября новостная служба «Би-би-си» раскрыла подробности секретной сделки, которая позволила сотням боевиков ИГ и их семей покинуть Ракку под присмотром представителей международной коалиции, возглавляемой США. 


    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сша #сирия #иг #коалиция
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