Коалиция США заявила, что ликвидировала за год 117 главарей ИГ в Сирии и Ираке

Вашингтон, 15 ноября. Коалиция во главе с Соединенными Штатами за год ликвидировала в Сирии и Ираке 117 высокопоставленных главарей ИГ1, утверждает представитель коалиции Райан Диллон.

«Еще четыре главаря ИГ ликвидированы, в общей сложности в этом году уничтожены 117 главарей, — прокомментировал он последнюю сводку коалиции. — Профессионалы коалиции охотятся за главарями ИГ, в том числе за Аль-Багдади».

Отметим, что ранее Минобороны России обвинило Пентагон в том, что США сотрудничают с террористами ИГ. Об этом свидетельствует стенограмма переговоров, на которых американцы подтверждают свой отказ наносить удары по позициям боевиков ИГ в районе сирийского Абу-Кемаля. Кроме того, западная авиация целенаправленно мешала Воздушно-космическим силам РФ в ходе освобождения Абу-Кемаля от ИГ.

13 ноября новостная служба «Би-би-си» раскрыла подробности секретной сделки, которая позволила сотням боевиков ИГ и их семей покинуть Ракку под присмотром представителей международной коалиции, возглавляемой США.

#СИРИЯ На запросы командования российской группировки, почему выходящие на боевой технике и с тяжелым вооружением боевики осуществляют в зоне международной коалиции перегруппировку для совершения новых атак на сирийские войска в р-не Абу Кемаля, США ответить не смогли — Минобороны России (@mod_russia) November 14, 2017



«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.