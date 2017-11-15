В Китае представили новый клон Toyota Land Cruiser Prado

Москва, 15 ноября. В Китае объявлен старт продаж нового внедорожника Foday Landfort от местного автопроизводителя. По дизайну новинка схожа с Toyota Land Cruiser Prado.

Как стало известно, новая модель получила обновленную линейку двигателей, при этом интерьер нового китайского внедорожника точно скопирован с популярного Toyota Land Cruiser Prado. По данным компании, внедорожник оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил на 6-ступенчатой механической коробке передач.

Представители компании Foday сообщают, что новинка будет поставляться на рынок с дополнительными опциями: панорамный электрический люк, камера заднего вида, навигационная система, система мультимедиа с сенсорным экраном, система стабилизации, шесть подушек безопасности. При этом на авторынке Китая Foday Landfort появится в двух версиях: пятиместной и семиместной.

На «максималках» автомобиль обойдется покупателю в 140,8 тысяч юаней (более 1,2 миллиона рублей), базовая комплектация Foday Landfort будет стоить 119,8 тысяч юаней (чуть более 1 миллиона рублей), сообщает издание «Ньюинформ».

Напомним, ранее французский автоконцерн Renault представил на суд общественности новое поколение кроссовера Duster.