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В Китае представили новый клон Toyota Land Cruiser Prado
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    В Китае представили новый клон Toyota Land Cruiser Prado

    12:44  15 Ноября 2017
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    В Китае представили новый клон Toyota Land Cruiser Prado

    Москва, 15 ноября. В Китае объявлен старт продаж нового внедорожника Foday Landfort от местного автопроизводителя. По дизайну новинка схожа с Toyota Land Cruiser Prado.

    Как стало известно, новая модель получила обновленную линейку двигателей, при этом интерьер нового китайского внедорожника точно скопирован с популярного Toyota Land Cruiser Prado. По данным компании, внедорожник оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 218 лошадиных сил на 6-ступенчатой механической коробке передач.

    В Китае представили новый клон Toyota Land Cruiser Prado

    Представители компании Foday сообщают, что новинка будет поставляться на рынок с дополнительными опциями: панорамный электрический люк, камера заднего вида, навигационная система, система мультимедиа с сенсорным экраном, система стабилизации, шесть подушек безопасности. При этом на авторынке Китая Foday Landfort появится в двух версиях: пятиместной и семиместной.

    На «максималках» автомобиль обойдется покупателю в 140,8 тысяч юаней (более 1,2 миллиона рублей), базовая комплектация Foday Landfort будет стоить 119,8 тысяч юаней (чуть более 1 миллиона рублей), сообщает издание «Ньюинформ».

    Напомним, ранее французский автоконцерн Renault представил на суд общественности новое поколение кроссовера Duster.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #toyota land cruiser prado #foday landford
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