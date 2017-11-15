Отпевание Задорнова началось в церкви Александра Невского в Риге

Рига, 15 ноября. В церкви Александра Невского в центре Риги началось отпевание российского писателя-сатирика Михаила Задорнова.

После отпевания в одном из главных православных храмов Латвии тело Задорнова отвезут в Юрмалу, где похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Именно такой была последняя воля покойного.

Сообщается, что в районе церкви Александра Невского собралось значительное количество желающих попрощаться со знаменитым юмористом. Все новые поклонники таланта Задорнова стекаются к церкви и интересуются, здесь ли проходит отпевание.

Напомним, в Москве в выходные несколько десятков человек собрались возле клинической больницы «МЕДСИ», чтобы проводить Задорнова в последний путь. При этом поклонники творчества Задорнова приехали в Москву для участия в церемонии прощания с сатириком со всех концов России.

Артист, сатирик, член Союза писателей России Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни 9 ноября в Москве, в 2016 году у Задорнова была диагностирована опухоль.