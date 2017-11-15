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Сирия новости 15 ноября 12.30: жители Алеппо выступили против «Нусры», ИГИЛовцы переходят на сторону курдов
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    Сирия новости 15 ноября 12.30: жители Алеппо выступили против «Нусры», ИГИЛовцы переходят на сторону курдов

    12:30  15 Ноября 2017
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    Жители Алеппо выступили против «Нусры»,

    Сирия, 15 ноября. Мирные жители в городе Аль-Атариб в Алеппо восстали против «Тахрир Аш-Шам». 20 ИГИЛовцев перешли на сторону курдов в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** стягивает дополнительные части в провинцию Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам «Ан-Нусры» к северо-востоку от Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков на северо-востоке Дамаска; продолжают бои с «Ан-Нусрой» в северной части Хамы; освободили поселение Каср Аш-Шави недалеко от границы между Идлибом и Хамой.

    «Исламское государство»: переходит на сторону курдов в районе поля Аль-Омар юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

    Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров в результате взрыва на востоке провинции Даръа.

    «Тахрир Аш-Шам»: нанесла удары по кварталу Старый город в Дамаске; передислоцировала три тысячи радикалов в западную часть Алеппо; лишилась нескольких командных пунктов и боевиков в городе Аль-Атариб в провинции Алеппо; проводит обыски на севере Идлиба.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По данным военного источника в сети Twitter (Hussein_Raie11), после того как нападение исламистов «Файлак Ар-Рахман» в районе населенного пункта Хараста было отбито, боевики покинули часть занимаемых позиций. Напомним, следом за атакой радикалов правительственные силы нанесли массированные удары по позициям группировки. Как заявляет оппозиционный Twitter-канал (Ghouta_GMC), сирийские войска все еще продолжают вести артобстрелы укрепрайонов исламистов на окраинах деревень Кафр Батна и Мадера, а также вблизи кварталов Джобар и Айн-Тарма.

    Между тем, согласно информации новостного портала Damascus Now, под обстрелом «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» оказался город Дамаск. Ударам подвергся квартал Старый город. Сведений о пострадавших пока не поступало.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Появились новые данные о последствиях обстрела мирной акции протеста в городе Аль-Атариб к западу от столицы провинции. Под огнем боевиков как минимум три демонстранта получили ранения, передает информационное агентство Al Manar News. Напомним, митингующие требовали исламистов покинуть город. После очередного случая агрессии со стороны радикалов «Ан-Нусры» гражданское население пошло в атаку на командные пункты «Тахрир Аш-Шам». В ходе противостояния жители захватили ряд штабов формирования, а также задержали нескольких боевиков.

    Параллельно в западной части Алеппо «Джебхат Ан-Нусра»1 продолжает вести бои с исламистской организацией «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зинки». Как сообщают военные источники AMN, более трех тысяч радикалов «Нусры» были передислоцированы в регион для того, чтобы атаковать позиции «Аз-Зинки» сразу с трех направлений. Кроме того,  исламисты «Тахрир Аш-Шам» провели обыски на территориях лагерей беженцев на севере соседней провинции Идлиб, пытаясь обнаружить членов «Нур Эд-Дин Аз-Зинки».

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Движение Сирийского арабского Красного Полумесяца в сотрудничестве с Организацией  Объединенных Наций (ООН) доставило гуманитарный груз из 45 грузовиков жителям города Ар-Растан в северной части Хомса. По сведениям информационного портала Al Manar News, нуждающиеся были обеспечены продуктами питания и медикаментами. Напомним, данные территории находятся в оккупации исламистов вооруженной оппозиции, вследствие чего гуманитарная ситуация в «Растанском котле» близка к катастрофической. Большинство запасов населения уходит на снабжение отрядов антиправительственных группировок, в результате чего гражданские лица испытывают острую нехватку продовольствия и лекарственных препаратов.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Новостное агентство Al Manar News сообщает о том, что более 20 террористов «Исламского государства»1 вместе со своими семьями сдались бойцам Сирийской демократической армии**** (SDF) недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар, находящегося на левом берегу Евфрата к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Напомним, ранее уже поступала информация о сотрудничестве между поддерживаемыми Соединенными Штатами курдами и ИГИЛовцами. Так, несколько раз высокопоставленные лидеры террористической группировки эвакуировались с территорий, где вот-вот ожидалось наступление армии САР, при помощи американских военнослужащих. Кроме того, как передавали местные активисты, курдские части практически без сопротивления со стороны ИГ1 захватывают нефтегазовые месторождения провинции.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Стало известно, что в результате взрыва, произошедшего накануне на трассе Самад — Самадж, погиб один из высокопоставленных командиров Сирийской свободной армии (ССА) по имени Халед Аль-Самади, а также два его телохранителя. Об этом сообщали активисты вооруженной оппозиции на своих Twitter-каналах. Несмотря на то, что до настоящего момента ни одно из террористических формирований не взяло на себя ответственность за организацию взрыва, предполагается, что СВУ было установлено террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству».

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и антиправительственным альянсом «Хайят Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от административного центра региона. Десятки боевиков были убиты и получили ранения в ходе последних вооруженных столкновений, передает информагентство Al Manar News. Военные источники AMN уточняют данные о вчерашних обстрелах радикалами городов Сальхаб и Мухрада. Сообщается, что в результате ударов как минимум один мирный житель был ранен, также значительный урон был нанесен жилым зданиям.

    Напомним, правительственные подразделения при поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) и российских ВКС ранее продвинулись в регионе, освободив четыре населенных пункта. Согласно данным агентства новостей Al Masdar News, Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам также удалось занять небольшое поселение Каср Аш-Шави недалеко от границы с провинцией Идлиб. В районе близлежащих деревень Арфа и Аль-Рабде уже проводят боевые вылеты российские военные самолеты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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