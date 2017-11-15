Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Магазины Москвы проверят на контрафакт перед Новым годом
Весь мир
«Черный марш»: как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Черный марш»: как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    13:43  15 Ноября 2017
    194

    «Черный марш». Как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    Украинские и российские либералы активно обсуждают расистские моменты на «Марше независимости», прошедшем в Варшаве 11 ноября. Но важный момент — все это присутствовало в одной-единственной колонне «национал-автономов» (она же «черный блок»), выражавшей мнение, далеко не солидарное с прочими марширующими.

    «Белая сила, Ку-Клукс Клан», «Национал-социализм», «Зиг хайль», — перечисляет в Twitter лозунги этой колонны в своем фотоотчете с марша пользователь Кароль Гац (в профиле указано — «поляк, католик, футбольный болельщик», судя по всему, настроен к этим лозунгам негативно). На опубликованной Гацем фотографии видна символика на баннере колонны — одиночная молния, апеллирующая к СС.

    Это символика движения «Штурмовики» (Szturmowcy). Именно они наряду с еще рядом неонацистских движений выступили организатором «черного блока». В конце той же колонны можно увидеть флаги с секирой и баннер «Никлота», неоязыческой ультраправой организации (фотография опубликована 12 ноября в ее Facebook).

    В этой же колонне оказались представители целого ряда иностранных организаций, в том числе — как это ни удивительно — украинской партии «Национальный корпус», созданной в прошлом году представителями полка «Азов».

    «Черный марш». Как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    Соответствующий отчет опубликован 14 ноября (с некоторым запозданием) на сайте «азовской» партии: «Представители «Национального корпуса» шагали в рядах «Черного блока» — колонны в составе автономных польских националистов и общества культуры и традиции «Никлот» под руководством уже известных нам «Штурмовиков»… Марш «Штурмовиков» продолжился концертом классических RAC групп Польши, Италии и Швеции. Проведенный под патронатом «Никлота», он стал самым громким из параллельных вечеринок польских националистических движений, которыми отмечали Марш Независимости-2017. В общем, поплясали под музыку нацистских групп, покричали «Зиг хайль», все как водится в этих «паневропейских» кругах.

    Стоит отметить, что «Штурмовики» и «Никлот» достаточно давно и плотно окормляются «Азовом», будучи немногочисленными маргиналами среди польских правых, которые ориентируются на католицизм и борьбу с бандеровцами.

    «Черный марш». Как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    Вот что писала 19 декабря о первом движении, возникшем вокруг журнала «Штурм», руководитель международного направления «Национального корпуса» Алена Семеняка (она посетила 10-11 ноября Варшаву и участвовала в акциях «Штурмовиков», окрестив их «хозяевами польских улиц», хотя они собрали менее 100 человек на марше в десятки тысяч): «Витольд Добровольский (главный редактор «Штурма», — Прим. ФАН) не только регулярно посещает конференции «Группы содействия построению Интермариума», инициированной «Национальным корпусом». Когда немалая часть украинцев отсиживалась дома, он прибыл на Украину в кровавый четверг (20 февраля 2014 года, когда в Киеве шли масштабные бои боевиков Майдана с «Беркутом», — Прим. ФАН) на Майдане, чтобы в качестве фотокорреспондента донести до польской аудитории правду о происходящем там. В дальнейшем он неоднократно устраивал фотовыставки в разных городах Польши, также отразивших его опыт пребывания в АТО: у Славянска, где он чуть не попал в плен, у Песков на базе батальона «Донбасс» и полка «Азов».

    Вернувшись домой, Добровольский начал публиковать в своем самиздатском журнале статьи с апологией украинских националистов, договорившись до того, что бандеровцы и не желали даже зла полякам (а 60 тысяч человек в Волынской резне, видимо, убили как-то случайно). В общем, хочется прокомментировать фразой из старого анекдота про служившего фашистам мальчика «Зер гут, Вальдемар!» Из «Азова» вот, его хвалят.

    «Черный марш». Как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    10 ноября «Штурм» организовал в Варшаве конференцию под пафосным названием «Европа будущего». Приглашены были на нее Семеняка от «Национального корпуса» (в котором офицерская школа названа в честь первого вождя ОУН Евгения Коновальца, сначала воевавшего с поляками в Гражданскую войну, а затем руководившего террором против них в 1930-е годы), представители крупных ультраправых движений из США и Франции. По факту не прибыл ни Ричард Спенсер от американских «альт-правых», ни представители французских Bastion Social. Пришлось довольствоваться выступлением создателя российского ультраправого бренда одежды White Rex Дениса Никитина, темой которого было заявлены «Русско-украинские отношения в период войны в Донбассе».

    «Выступления Дениса Никитина (White Rex) и Андрея Савельева («Русский Центр)» окончательно развеяли иллюзии относительно «спасительной руки» путинской России для Европы, если они еще оставались у кого из присутствующих», — заявляется на сайте «Национального корпуса» по поводу содержания этих выступлений. «Русский центр» — это объединение, созданное бежавшими в 2015 году на Украину российскими нацистами из числа сторонников Майдана, в основном опять-таки языческого вероисповедания.

    После проведения конференции участники начали отписывать то про 100 участников (польский ультраправый Марцин Масни в Facebook), то про 150 (Семеняка на сайте «Национального корпуса»), хотя на опубликованных ими же фото зала с самых разных ракурсов видны суммарно максимум человек двадцать — тридцать. Но, в общем, такие же 100-150 участников, как «Штурмовики» — «хозяева польских улиц».

    «Черный марш». Как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

    Впрочем, опасность ведомой «Азовом» работы среди иностранных ультраправых нельзя преуменьшать. «Социал-национальная ассамблея, на базе которой возник этот батальон (ныне полк), еще с начала 2014 года активно работала с россиянами праворадикальных взглядов, пытаясь их убедить, что именно она является защитником их ценностей, — отмечает лидер движения «Тигры Родины» Владимир Лактюшин. — Характерный пример в этом плане — Киров, где весной 2014-го символикой социал-националистов («волчий крюк», wolfsangel) были замалеваны улицы, а фанаты местного «Динамо» кричали на трибунах во время футбольных матчей «Слава Украине, героям слава». Потом лидер этих фанатов Иван Михеев сбежал на Украину, где контактировал с «Азовом» и в итоге стал сооснователем «Русского центра». Подобные проявления бывали и в других регионах, не случайно российские ультраправые уезжали воевать чаще всего в ряды «Азова». Сейчас многих из них выловила полиция».

    Автор: Владислав Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша #украина #азов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        567
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        290
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        543
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        6070