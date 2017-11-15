«Черный марш»: как «Азов» подминает под себя польских и российских ультраправых

Украинские и российские либералы активно обсуждают расистские моменты на «Марше независимости», прошедшем в Варшаве 11 ноября. Но важный момент — все это присутствовало в одной-единственной колонне «национал-автономов» (она же «черный блок»), выражавшей мнение, далеко не солидарное с прочими марширующими.

«Белая сила, Ку-Клукс Клан», «Национал-социализм», «Зиг хайль», — перечисляет в Twitter лозунги этой колонны в своем фотоотчете с марша пользователь Кароль Гац (в профиле указано — «поляк, католик, футбольный болельщик», судя по всему, настроен к этим лозунгам негативно). На опубликованной Гацем фотографии видна символика на баннере колонны — одиночная молния, апеллирующая к СС.

"Biała siła, Ku Klux Klan", "Narodowy socjalizm", "Sieg heil" (serio) - dziwne hasła nacjonalistów. pic.twitter.com/GJOSAXc0O6 — Karol Gac (@Karol_Gac) November 11, 2017

Это символика движения «Штурмовики» (Szturmowcy). Именно они наряду с еще рядом неонацистских движений выступили организатором «черного блока». В конце той же колонны можно увидеть флаги с секирой и баннер «Никлота», неоязыческой ультраправой организации (фотография опубликована 12 ноября в ее Facebook).

В этой же колонне оказались представители целого ряда иностранных организаций, в том числе — как это ни удивительно — украинской партии «Национальный корпус», созданной в прошлом году представителями полка «Азов».

Соответствующий отчет опубликован 14 ноября (с некоторым запозданием) на сайте «азовской» партии: «Представители «Национального корпуса» шагали в рядах «Черного блока» — колонны в составе автономных польских националистов и общества культуры и традиции «Никлот» под руководством уже известных нам «Штурмовиков»… Марш «Штурмовиков» продолжился концертом классических RAC групп Польши, Италии и Швеции. Проведенный под патронатом «Никлота», он стал самым громким из параллельных вечеринок польских националистических движений, которыми отмечали Марш Независимости-2017. В общем, поплясали под музыку нацистских групп, покричали «Зиг хайль», все как водится в этих «паневропейских» кругах.

Стоит отметить, что «Штурмовики» и «Никлот» достаточно давно и плотно окормляются «Азовом», будучи немногочисленными маргиналами среди польских правых, которые ориентируются на католицизм и борьбу с бандеровцами.

Вот что писала 19 декабря о первом движении, возникшем вокруг журнала «Штурм», руководитель международного направления «Национального корпуса» Алена Семеняка (она посетила 10-11 ноября Варшаву и участвовала в акциях «Штурмовиков», окрестив их «хозяевами польских улиц», хотя они собрали менее 100 человек на марше в десятки тысяч): «Витольд Добровольский (главный редактор «Штурма», — Прим. ФАН) не только регулярно посещает конференции «Группы содействия построению Интермариума», инициированной «Национальным корпусом». Когда немалая часть украинцев отсиживалась дома, он прибыл на Украину в кровавый четверг (20 февраля 2014 года, когда в Киеве шли масштабные бои боевиков Майдана с «Беркутом», — Прим. ФАН) на Майдане, чтобы в качестве фотокорреспондента донести до польской аудитории правду о происходящем там. В дальнейшем он неоднократно устраивал фотовыставки в разных городах Польши, также отразивших его опыт пребывания в АТО: у Славянска, где он чуть не попал в плен, у Песков на базе батальона «Донбасс» и полка «Азов».

Вернувшись домой, Добровольский начал публиковать в своем самиздатском журнале статьи с апологией украинских националистов, договорившись до того, что бандеровцы и не желали даже зла полякам (а 60 тысяч человек в Волынской резне, видимо, убили как-то случайно). В общем, хочется прокомментировать фразой из старого анекдота про служившего фашистам мальчика «Зер гут, Вальдемар!» Из «Азова» вот, его хвалят.

10 ноября «Штурм» организовал в Варшаве конференцию под пафосным названием «Европа будущего». Приглашены были на нее Семеняка от «Национального корпуса» (в котором офицерская школа названа в честь первого вождя ОУН Евгения Коновальца, сначала воевавшего с поляками в Гражданскую войну, а затем руководившего террором против них в 1930-е годы), представители крупных ультраправых движений из США и Франции. По факту не прибыл ни Ричард Спенсер от американских «альт-правых», ни представители французских Bastion Social. Пришлось довольствоваться выступлением создателя российского ультраправого бренда одежды White Rex Дениса Никитина, темой которого было заявлены «Русско-украинские отношения в период войны в Донбассе».

«Выступления Дениса Никитина (White Rex) и Андрея Савельева («Русский Центр)» окончательно развеяли иллюзии относительно «спасительной руки» путинской России для Европы, если они еще оставались у кого из присутствующих», — заявляется на сайте «Национального корпуса» по поводу содержания этих выступлений. «Русский центр» — это объединение, созданное бежавшими в 2015 году на Украину российскими нацистами из числа сторонников Майдана, в основном опять-таки языческого вероисповедания.

После проведения конференции участники начали отписывать то про 100 участников (польский ультраправый Марцин Масни в Facebook), то про 150 (Семеняка на сайте «Национального корпуса»), хотя на опубликованных ими же фото зала с самых разных ракурсов видны суммарно максимум человек двадцать — тридцать. Но, в общем, такие же 100-150 участников, как «Штурмовики» — «хозяева польских улиц».

Впрочем, опасность ведомой «Азовом» работы среди иностранных ультраправых нельзя преуменьшать. «Социал-национальная ассамблея, на базе которой возник этот батальон (ныне полк), еще с начала 2014 года активно работала с россиянами праворадикальных взглядов, пытаясь их убедить, что именно она является защитником их ценностей, — отмечает лидер движения «Тигры Родины» Владимир Лактюшин. — Характерный пример в этом плане — Киров, где весной 2014-го символикой социал-националистов («волчий крюк», wolfsangel) были замалеваны улицы, а фанаты местного «Динамо» кричали на трибунах во время футбольных матчей «Слава Украине, героям слава». Потом лидер этих фанатов Иван Михеев сбежал на Украину, где контактировал с «Азовом» и в итоге стал сооснователем «Русского центра». Подобные проявления бывали и в других регионах, не случайно российские ультраправые уезжали воевать чаще всего в ряды «Азова». Сейчас многих из них выловила полиция».