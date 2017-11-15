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Адвокат: У Улюкаева подозрение на катаракту и разрыв сетчатки
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    Адвокат: У Улюкаева подозрение на катаракту и разрыв сетчатки

    12:15  15 Ноября 2017
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    У Улюкаева медики диагностировали катаракту и подозрение на разрыв сетчатки

    Москва, 15 ноября. Медики диагностировали подозрение на разрыв сетчатки глаза и катаракту у экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

    Об этом сообщила суду адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

    «У Улюкаева катаракта и подозрение на разрыв сетчатки. Предположительно, это связано с диабетом», — приводит ее слова ТАСС.

    Защита обратилась к суду с просьбой допустить к Улюкаеву врачей из частного медицинского учреждения, суд предоставил решение этого вопроса следователю.

    Напомним, экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки размером 2 млн долларов у сотрудника «Роснефти» в обмен на согласование сделки по покупке акций «Башнефти».

    Ранее сообщалось, что в среду руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин снова не появился в суде на допросе по делу Улюкаева.

    Автор: Алексей Громов
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    #суд #здоровье #улюкаев #взятка
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