Адвокат: У Улюкаева подозрение на катаракту и разрыв сетчатки

Москва, 15 ноября. Медики диагностировали подозрение на разрыв сетчатки глаза и катаракту у экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Об этом сообщила суду адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

«У Улюкаева катаракта и подозрение на разрыв сетчатки. Предположительно, это связано с диабетом», — приводит ее слова ТАСС.

Защита обратилась к суду с просьбой допустить к Улюкаеву врачей из частного медицинского учреждения, суд предоставил решение этого вопроса следователю.

Напомним, экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подозревается в вымогательстве взятки размером 2 млн долларов у сотрудника «Роснефти» в обмен на согласование сделки по покупке акций «Башнефти».

Ранее сообщалось, что в среду руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин снова не появился в суде на допросе по делу Улюкаева.