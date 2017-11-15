Крымчанка после поездки в Херсон: Украинцы теперь поняли, почему мы сделали такой выбор

Симферополь, 15 ноября. Крымчанка в начале ноября побывала в гостях у родственников в Херсонской области. Жительница Симферополя рассказала, что все больше украинцев «положительно отзываются о крымском референдуме».

Украинские родственники жительницы Симферополя из поселка городского типа Чаплинка Херсонской области после присоединения Крыма к России резко высказывались в адрес населения Крыма, обвиняя их в предательстве.

«Но, по прошествии времени, они начали менять взгляды, все больше поддерживать Крым и наконец-то позвали меня в гости», — рассказала собеседница «Крымских новостей».

По словам женщины, многие стали положительно или нейтрально говорить о выборе крымчан, о присоединении к России.

«Мои друзья, с которыми я дружила в детстве, так как часто приезжала в Чаплинку, тоже рассказали, что теперь понимают, почему крымчане сделали такой выбор», — сказала женщина.

Жительница крымской столицы сказала, что многие украинцы жалеют, что не смогут отдыхать в Крыму. Однако после того, как женщина пересекла украинскую границу, они убедились, что препятствий нет.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. В марте того же года крымские власти провели референдум, подавляющее большинство населения высказалось за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, на разных уровнях регулярно звучат антироссийские заявления. Однако президент РФ Владимир Путин резюмировал, что вопрос о статусе Крыма закрыт и не подлежит пересмотру.