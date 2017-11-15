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Украина
Крымчанка после поездки в Херсон: Украинцы теперь поняли, почему мы сделали такой выбор
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    Крымчанка после поездки в Херсон: Украинцы теперь поняли, почему мы сделали такой выбор

    14:13  15 Ноября 2017
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    Крымчанка после поездки в Херсон: украинцы изменили мнение о российском полуострове

    Симферополь, 15 ноября. Крымчанка в начале ноября побывала в гостях у родственников в Херсонской области. Жительница Симферополя рассказала, что все больше украинцев «положительно отзываются о крымском референдуме». 

    Украинские родственники жительницы Симферополя из поселка городского типа Чаплинка Херсонской области после присоединения Крыма к России резко высказывались в адрес населения Крыма, обвиняя их в предательстве. 

    «Но, по прошествии времени, они начали менять взгляды, все больше поддерживать Крым и наконец-то позвали меня в гости», — рассказала собеседница «Крымских новостей». 

    По словам женщины, многие стали положительно или нейтрально говорить о выборе крымчан, о присоединении к России. 

    «Мои друзья, с которыми я дружила в детстве, так как часто приезжала в Чаплинку, тоже рассказали, что теперь понимают, почему крымчане сделали такой выбор», — сказала женщина. 

    Крымчанка после поездки в Херсон: украинцы изменили мнение о российском полуострове

    Жительница крымской столицы сказала, что многие украинцы жалеют, что не смогут отдыхать в Крыму. Однако после того, как женщина пересекла украинскую границу, они убедились, что препятствий нет.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. В марте того же года крымские власти провели референдум, подавляющее большинство населения высказалось за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, на разных уровнях регулярно звучат антироссийские заявления. Однако президент РФ Владимир Путин резюмировал, что вопрос о статусе Крыма закрыт и не подлежит пересмотру.

    Крымчанка после поездки в Херсон: украинцы изменили мнение о российском полуострове

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #крым
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