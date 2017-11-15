Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
Общество
Сечина в третий раз вызвали на допрос по делу Улюкаева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сечина в третий раз вызвали на допрос по делу Улюкаева

    11:59  15 Ноября 2017
    37

    Сечина в третий раз вызвали на допрос по делу Улюкаева

    Москва, 15 ноября. В среду Замоскворецкий суд Москвы в третий раз вызвал на допрос главного исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть»» Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

    «Направить повторные повестки о вызове Сечину», — постановила судья при переносе заседания на 22 ноября.

    Повестки направлены пока только по факсу и почте, уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

    13 ноября Сечина вызвали на допрос в качестве свидетеля в Замоскворецкий суд Москвы, однако он не явился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сечин был вынужден пропустить заседание суда по делу Улюкаева из-за важного мероприятия в Сочи.

    Сечина в третий раз вызвали на допрос по делу Улюкаева

    Улюкаев проходит по делу о коррупции. По версии следствия, экс-чиновник требовал от представителя «Роснефти» 2 млн долларов за одобрение сделки по покупке государственного пакета акций «Башнефти».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #улюкаев #сечин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        194
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        489
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5971
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1928