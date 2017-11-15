Сечина в третий раз вызвали на допрос по делу Улюкаева

Москва, 15 ноября. В среду Замоскворецкий суд Москвы в третий раз вызвал на допрос главного исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть»» Игоря Сечина по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Направить повторные повестки о вызове Сечину», — постановила судья при переносе заседания на 22 ноября.

Повестки направлены пока только по факсу и почте, уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

13 ноября Сечина вызвали на допрос в качестве свидетеля в Замоскворецкий суд Москвы, однако он не явился. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сечин был вынужден пропустить заседание суда по делу Улюкаева из-за важного мероприятия в Сочи.

Улюкаев проходит по делу о коррупции. По версии следствия, экс-чиновник требовал от представителя «Роснефти» 2 млн долларов за одобрение сделки по покупке государственного пакета акций «Башнефти».