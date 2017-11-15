Васильева заявила об открытии более 80 новых школ в России

Москва, 15 ноября. В этом году в России открылось 82 новые школы, что на 8 тысяч школьных мест оказалось больше запланированного, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева во время пресс-конференции, которая посвящена реализации приоритетных проектов ведомства.

«В 2017 году появилось 55 тысяч новых школьных мест, открылись 82 школы», — рассказала Васильева.

Она подчеркнула, что показатели текущего года на восемь тысяч школьных мест превзошли запланированные.

«Что позволило решить проблему трехсменного режима, а кое-где — и двухсменную, — пояснила глава Минобрнауки. — Это, как правило, регионы Северного Кавказа».

Она добавила, что 25 школ на данный момент ждут ввода в эксплуатацию.

Ранее Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей.