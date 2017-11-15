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Политика
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Россия
Васильева заявила об открытии более 80 новых школ в России
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    Васильева заявила об открытии более 80 новых школ в России

    12:01  15 Ноября 2017
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    Васильева заявила об открытии более 80 новых школ в России

    Москва, 15 ноября. В этом году в России открылось 82 новые школы, что на 8 тысяч школьных мест оказалось больше запланированного, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева во время пресс-конференции, которая посвящена реализации приоритетных проектов ведомства.

    «В 2017 году появилось 55 тысяч новых школьных мест, открылись 82 школы», — рассказала Васильева.

    Она подчеркнула, что показатели текущего года на восемь тысяч школьных мест превзошли запланированные. 

    «Что позволило решить проблему трехсменного режима, а кое-где  — и двухсменную, — пояснила глава Минобрнауки. — Это, как правило, регионы Северного Кавказа».

    Васильева заявила об открытии более 80 новых школ в России

    Она добавила, что 25 школ на данный момент ждут ввода в эксплуатацию.

    Ранее Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве в сфере повышения правовой культуры молодых избирателей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #васильева #минобрнауки #школы
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