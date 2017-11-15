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Вызов безопасности общества: почему РКН против биоидентификации несовершеннолетних
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    Вызов безопасности общества: почему РКН против биоидентификации несовершеннолетних

    12:45  15 Ноября 2017
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    Вызов безопасности общества: почему РКН против биоидентификации несовершеннолетних

    Глава Роскомнадзора Александр Жаров уверен, что в России следует исключить возможность биометрической идентификации несовершеннолетних. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Сегодня уже некоторые производители настроены серьезно на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую аутентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — сказал он, выступая на конференции «Защита персональных данных».

    Современные технологии

    Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что современные технологии сбора и обработки данных бросают невиданный ранее в истории вызов безопасности и свободе человека. Big Data как методика анализа огромных массивов цифровых данных по эффективности и прикладному потенциалу на порядки превосходит традиционные методы сбора и обработки информации.

    «Теперь сведения о пристрастиях, распорядке дня, состоянии здоровья и биометрических параметрах каждого человека могут стать достоянием неограниченного круга лиц. Спектр угроз, которыми чревата такая «прозрачность», трудно даже представить. Государство, как институт, существующий в первую очередь для защиты людей, вынуждено внимательно следить и своевременно реагировать на новые вызовы безопасности граждан. В том числе препятствовать негласному сбору любой информации частного характера, биоматериалов, визуальных образов, с непрозрачными целями. Особое внимание должно уделяться защите детей, чья безопасность, как лиц ограничено правоспособных, первоочередная задача государства», — добавил Андрей Рязанцев.

    Вызов безопасности общества: почему РКН против биоидентификации несовершеннолетних

    Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН заявление Александра Жарова.

    «Для начала нужно взвесить все плюсы и минусы подобных действий. Со стороны это воспринимается как сопротивление интернетизации. А на волне разговоров об увеличения контроля ситуация только усугубляется. Также встает вопрос о возрасте детей. Например, что делать с гражданами от 14 до 18 лет? Ведь этот возраст считается частично дееспособным. Однако документ, удостоверяющий личность, выдается в 14 лет. К вопросу о той же идентификации. Этот момент нужно прорабатывать со специалистами», — пояснила Наталья Елисеева.

    Глава РКН Александр Жаров

    Если же говорить о самой внедряемой системе, то, отметила эксперт, риски, безусловно, есть, но они одинаковы абсолютно для всех. Потому что в любом случае на базе биометрической идентификации в дальнейшем будет создана единая биометрическая база.

    «Сопротивляйся — не сопротивляйся, но все идет к этому. И здесь встает вопрос о защите данных. От взлома и утечек не застрахован никто. Сколько раз уже взламывались и «сливались» личные данные со смартфонов. Между прочим, смартфоны уже собирают биометрию. И, кстати, те же дети имеют смартфоны. Как в таком случае защитить детей? Запретить их родителям покупать айфоны? Это же маразм. Проблема гораздо шире. Запретить можно все, а дальше что? Проблема не в биометрии, проблема в безопасности. Огородим детей, поставим запрет. Хорошо. А взрослых кто будет ограждать? Ведь как раз их данные будут пытаться заполучить для подписания документа, займа в банке и тд. Поэтому я бы задумалась не об ограждении детей от биометрии, а создании одинаково безопасных условий использования данной системы для всех», — резюмировала Наталья Елисеева.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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