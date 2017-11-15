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Политика
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Украинец посетил российскую глубинку и обратился к землякам: «Догоняйте Нижнюю Пойму»
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    Украинец посетил российскую глубинку и обратился к землякам: «Догоняйте Нижнюю Пойму»

    12:34  15 Ноября 2017
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    Украинец посетил российскую глубинку и обратился к землякам: «Догоняйте Нижнюю Пойму»

    Красноярск, 15 ноября. Украинский блогер Евгений Мит решил лично проверить заявления своих украинских читателей о том, какая Россия отсталая за пределами Москвы. Для этого он отправился в глухую сибирскую тайгу, в далекий поселок Нижняя Пойма с населением в несколько тысяч человек.

    «Мне тут разные дебилы регулярно пишут в комментариях: мол, «отъедь на 100 километров от Москвы, посмотри, что такое Россия», — рассказывает блогер в начале своего сюжета. — Ребята, я под Красноярском, и я даже здесь не останавливаюсь — мы едем дальше!»

    Для того, чтобы увидеть «что такое Россия», блогер отъехал на 300 километров от Красноярска, на самую границу Иркутской области — в расположенный за 4500 км от Москвы поселок Нижняя Пойма. Как оказалось, в поселке отлично работает мобильная сеть 4G — при этом в «европейской столице» Киеве такой стандарт мобильной связи должен появиться только в следующем году. 

    «И мало того, — объявляет Евгений Мит, стоя на пороге местного магазинчика, — я здесь могу расплатиться Apple Pay! Который вообще неизвестно когда будет на Украине».

    Украинец посетил российскую глубинку и обратился к землякам: «Догоняйте Нижнюю Пойму»

    В завершение своего ролика Мит с иронией предлагает украинцам, выбравшим путь «евроинтеграции»: «Интегрируйтесь уже куда-нибудь! И догоняйте Нижнюю Пойму».

    Автор: Валентин Меликов
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