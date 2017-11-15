Госдума приняла проект о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018

Москва, 15 ноября. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок назначения наблюдателей в избирательные комиссии, а также предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.

Авторами законодательной инициативы являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Согласно законопроекту, Общественная палата РФ, а также общественные палаты субъектов РФ смогут направлять наблюдателей в избирательные комиссии, при этом общественные палаты субъектов смогут назначать наблюдателей только в региональные комиссии.

Также авторы проекта закона предлагают внести изменения, касающиеся видеонаблюдения и трансляции подсчета голосов.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О выборах президента РФ».

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.