В городе Скальбия прошел день защиты экологии и окружающей среды. По случаю данного события провинцию Хама посетил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который прислал фото- и видеоматериалы с места событий, а также поговорил с активистами природоохранительного движения в Сирии.

Праздник, посвященный охране природы, ежегодно отмечается в середине ноября. В этот день жители обычно принимают участие в различных мероприятиях: проводят субботники, сажают цветы и деревья, а также посещают специальные экологические выставки. В этом году данный праздник прошел под лозунгом «Защитим окружающую природу на родине жасмина и лавра».

Подобные мероприятия проходят в рамках восстановления региона от последствий войны и постепенного возвращения к мирной жизни. В ходе обстрелов и нападений боевиков-исламистов, которые на протяжении всего сирийского конфликта активно действовали на западе арабской республики, во многих районах провинций Алеппо, Хомс, Хама, Дамаск и других серьезно пострадало не только местное население и инфраструктура населенных пунктов, но и экология региона. Многие земли оказались буквально выжженными в результате постоянных взрывов и ударов.

Один из активистов движения по защите окружающей среды рассказал в интервью корреспонденту ФАН, что члены природоохранительной организации, в которой он состоит, регулярно проводят информационные кампании, посвященные вопросам экологии, в школах и университетах, а также организуют субботники.

«Мы часто привлекаем детей к мероприятиям по охране природы. Так, например, мы выбираем класс учеников в школах, чтобы они помогли, предположим, убрать мусор на улицах. Грязь и беспорядок в городах, безусловно, оказывают очень негативное воздействие не только на окружающую среду, но и на самих граждан, и мы призываем всех людей поддерживать чистоту и быть дружелюбными к природе».

Другой собеседник ФАН рассказал нашему репортеру о том, что Сирию необходимо очистить от всех форм грязи — будь то террористы или мусор. По его мнению, роль общества в вопросе охраны своей страны принципиальна, и говорить о важности защиты той среды, в которой мы живем, нужно с самых малых лет.

«Теперь нам необходимо сосредоточиться на осознании важности экологических проблем и роли общества в работе над чистой и здоровой средой в нашей Сирии. Нашу страну нужно очистить от всех видов загрязнения, с которыми ей пришлось столкнуться».

Между тем правительственные войска Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые российскими ВКС, продолжают зачищать территории республики от боевиков «Исламского государства»1 — в провинции Дейр-эз-Зор, и «Джебхат ан-Нусры»1 — на севере Хамы (обе группировки запрещены в РФ). По признанию многих экспертов, военная фаза сирийского кризиса благодаря появлению ВКС России в САР в настоящее время подходит к концу. Таким образом, жители арабской республики теперь могут сконцентрироваться на послевоенном устройстве и налаживании нормальной жизни в родной стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.