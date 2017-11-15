Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала

Вашингтон, 15 ноября. В конгрессе США начнут проводить тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами, сообщается в официальном заявлении спикера нижней палаты Пола Райана.

«Наша цель — не только привлечь внимание к проблеме, но также и максимально ясно дать понять, что домогательствам в любом их проявлении нет места в этом учреждении», — цитирует американского политика ТАСС.

Отмечается, что в тренингах будут участвовать не только члены палаты представителей конгресса США, но и административный персонал.

Напомним, что в США разгорелся крупный сексуальный скандал после того, как несколько известных актрис обвинили оскароносного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и использовании своего рабочего положения. Затем аналогичные обвинения прозвучали в отношении еще одного лауреата «Оскара» — Кевина Спейси. Однако в домогательствах его обвинили мужчины. Участниками секс-скандала также стали Дастин Хоффман, Луи Си Кей, Стивен Сигал, Джордж Буш-старший.