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Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала
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    Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала

    11:29  15 Ноября 2017
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    Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала

    Вашингтон, 15 ноября. В конгрессе США начнут проводить тренинги по борьбе с сексуальными домогательствами, сообщается в официальном заявлении спикера нижней палаты Пола Райана.

    «Наша цель — не только привлечь внимание к проблеме, но также и максимально ясно дать понять, что домогательствам в любом их проявлении нет места в этом учреждении», — цитирует американского политика ТАСС.

    Отмечается, что в тренингах будут участвовать не только члены палаты представителей конгресса США, но и административный персонал.

    Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала

    Напомним, что в США разгорелся крупный сексуальный скандал после того, как несколько известных актрис обвинили оскароносного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах и использовании своего рабочего положения. Затем аналогичные обвинения прозвучали в отношении еще одного лауреата «Оскара» — Кевина Спейси. Однако в домогательствах его обвинили мужчины. Участниками секс-скандала также стали Дастин Хоффман, Луи Си Кей, Стивен Сигал, Джордж Буш-старший.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #домогательства #вайнштейн
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