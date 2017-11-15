Украину вынудили прекратить добычу газа — гендиректор «Смарт Энерджи»

Киев, 15 ноября. Генеральная прокуратура Украины приостановила работу энергетической компании «Смарт Энерджи». Результатом этого шага стал дефицит газа на внутреннем рынке Украины, заявил генеральный директор компании Сергей Глазунов.

Он также отметил, что Украину вынудили прекратить добычу газа и начать импортировать голубое топливо.

«Вмешательство Генеральной прокуратуры привело к остановке нашей компании, что означает прекращение добычи газа, и поэтому государство вынуждено покупать газ за границей», — цитирует Глазунова «ПолитНавигатор».

Глазунов признался, что уже не удивится, если прокуратура, возглавляемая Юрием Луценко, и вовсе остановит работу газовых вышек «Смарт Энерджи».

Руководитель компании рассказал об обысках не только в офисах компании, но и в квартирах сотрудников предприятия. По словам Глазунова, у него дома обыском на протяжении четырех с половиной часов занимались восемь сотрудников силовых структур, а итогом осмотра стало изъятие 5 тысяч гривен и 12 тысяч долларов. При этом следователь полностью проигнорировал объяснения Глазунова о происхождении денег, а также отказался взглянуть на налоговую декларацию директора «Смарт Энерджи».

Отметим, ранее сообщалось, что цены на газ на Украине за прошедшие четыре года выросли в 10 раз.