Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото

Москва, 15 ноября. После скандала с интимными фотографиями балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов рассказал правду об их отношениях.

Дзотов уверяет, что не причастен к появлению в Сети фотографий его секса с Волочковой. Он подчеркивает, что снимки у него похитили.

«Я никогда не страдал отсутствием внимания к себе – у меня успешный бизнес, я часто появляюсь на телеэкране, — цитирует 29-летнего предпринимателя «Дни.ру». — Не очень приятно, что сейчас, против своей воли, стал героем скандальной хроники».

Он добавил, что отношения с Волочковой у него длились год. Он подчеркнул, что она — абсолютно его типаж.