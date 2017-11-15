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Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото
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    Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото

    12:32  15 Ноября 2017
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    Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото

    Москва, 15 ноября. После скандала с интимными фотографиями балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов рассказал правду об их отношениях.

    Дзотов уверяет, что не причастен к появлению в Сети фотографий его секса с Волочковой. Он подчеркивает, что снимки у него похитили. 

    «Я никогда не страдал отсутствием внимания к себе – у меня успешный бизнес, я часто появляюсь на телеэкране, — цитирует 29-летнего предпринимателя «Дни.ру». — Не очень приятно, что сейчас, против своей воли, стал героем скандальной хроники».

    Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото

    Он добавил, что отношения с Волочковой у него длились год. Он подчеркнул, что она — абсолютно его типаж.

    «Но я относился к ней как к очередному любовному приключению, — добавил бизнесмен. — Хотя когда у Насти началась проблемы в жизни, пошли суды, то я предложил ей помощь своих юристов – искренне хотел помочь. Она отказалась».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #скандал #волочкова #фото #отношения #дзотов
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