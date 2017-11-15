Любовник Волочковой рассказал правду об их отношениях после скандала с фото
Москва, 15 ноября. После скандала с интимными фотографиями балерины Анастасии Волочковой Чермен Дзотов рассказал правду об их отношениях.
Дзотов уверяет, что не причастен к появлению в Сети фотографий его секса с Волочковой. Он подчеркивает, что снимки у него похитили.
«Я никогда не страдал отсутствием внимания к себе – у меня успешный бизнес, я часто появляюсь на телеэкране, — цитирует 29-летнего предпринимателя «Дни.ру». — Не очень приятно, что сейчас, против своей воли, стал героем скандальной хроники».
Он добавил, что отношения с Волочковой у него длились год. Он подчеркнул, что она — абсолютно его типаж.
«Но я относился к ней как к очередному любовному приключению, — добавил бизнесмен. — Хотя когда у Насти началась проблемы в жизни, пошли суды, то я предложил ей помощь своих юристов – искренне хотел помочь. Она отказалась».