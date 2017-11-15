Ученый из США: Континенты на Земле образовались от удара другой планеты

Москва, 15 ноября. Астрофизик из американского Университета Джорджа Мейсона Сяолэй Чжан представил новую версию возникновения континентов на Земле. Согласно его исследованию, распад единого суперконтинента 750 миллионов лет назад мог произойти в результате столкновения Земли с блуждающей планетой.

По подсчетам астрофизика, встреченное Землей космическое тело было размером с Марс. Точкой их столкновения, считает Сяолэй Чжан, стало плато Колорадо, размеры которого соответствуют параметрам планеты-странника, сообщают «Дни.Ру».

Встреча планет оказалась возможной из-за того, что во время орбитального движения вокруг центра Галактики Солнечная система проходила через один из спиральных рукавов Млечного Пути. Экзопланета вращалась вокруг массивной звезды, которая взорвалась и таким образом вытолкнула блуждающую планету к Земле.

Исследование ученого было опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.