Наследие, которое России подарила революция. ФАН-ТВ

В музеях Московского Кремля проходит исторический семинар «Москва и Московский Кремль в 1917 году. К 100-летию революции 1917 года в России». Ученые, искусствоведы и музейные сотрудники обсуждают, что происходило в дни революции в столице и в самом Кремле.

Утром 4 марта 1917 года на Красной площади – не протолкнуться. Импровизированный парад на морозе собрал взволнованных солдат, московских чиновников, представителей иностранных делегаций, духовенства. Потомственный революционер, подполковник А.Е. Грузинов держит в руках букет алых цветов, который скинул кружащий над Кремлем аэроплан.

По мнению научного сотрудника Отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда России Дениса Федорина, документальная хроника революции, которой располагает страна, хоть и небогата, но представляет огромную ценность.

«Наряду с документами в архивах, делами на бумажных носителях и фотографией, хроника создает объемную картину. Хотя все равно совершенно неполную. Самые важные исторические события, как правило, не попадают в объектив кинокамеры», — говорит Федорин.

Смена власти в революционной Москве происходила более спокойно и предсказуемо, чем в Петрограде. Благодаря этому крохотные осколки событий на Красной площади удалось запечатлеть на пленку. Эти кадры снимала целая группа независимых операторов – уже тогда они поняли, что стали свидетелями зарождения новой эпохи. Сегодня эта документальная хроника – достояние всей страны и предмет тщательного изучения историков.

Николай Изволов, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института киноискусства ВГИК рассказывает репортеру ФАН о том, как проходили съемки событий 1917 года в Москве:

«Тогда нужно было нести с собой очень тяжелую камеру, которая вместе со штативом весила больше 16 кг, иметь запас пленки, которая в то время была очень редкая. И мы никогда не могли знать, произойдет ли что-то интересное после того, как у вас закончится очередная кассета. Поэтому операторское чутье, операторский нюх был очень важен. И, слава богу, что у хроникеров того времени все это было в достаточном количестве, поэтому они, на мой взгляд, очень представительно сняли события в Москве и Петрограде».

О захвате власти большевиками в Москве после октябрьского переворота в Петрограде рассказывают более современные авторские киноленты, снятые по воспоминаниям современников. Об этой мрачной странице истории города в советской России говорили кратко и сухо. Сегодня миф о безболезненном установлении власти Советов развеян. Однако к революционным событиям исследователи до сих пор относятся неоднозначно.

«Миф, связанный с тем, что юнкера расстреляли безоружных солдат в одной из кремлевских частей, которые были расквартированы в Кремле. Насчет этого есть даже мемориальная доска на здании Арсенала. Сегодняшнее обсуждение показало, что свидетельства участников, свидетелей этих событий – они разнятся, невозможно однозначно реконструировать, что произошло. Это было просто вооруженное столкновение, в котором оказались безоружные люди. И погибли и юнкера, около 20 человек, и около 50 солдат гарнизона. Такая ситуация не могла бы быть, если бы одни просто расстреливали других», – считает доктор исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Для Кремля революция стала трагедией, ущерб от которой страна оценивает до сих пор. Осада крепости, артиллерийская пальба под руководством астронома П.К. Штенберга ударила по памятникам архитектуры и мирным жителям. Уничтожены ценные документы, убиты сотни людей. Большевики не пощадили Никольскую башню, прошив пулями икону Святителя Николая. Культурное самоубийство – так называли обстрел Кремля современники.

Старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля Ирина Пармузина показывает репортеру ФАН фотографии, вошедшие в книгу «Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года», подготовленную специально к столетию революции.

«Это вид Беклемишевской башни Московского Кремля, хотя на переднем плане здесь находится Церковь Константина и Елены, также памятник в конце 20-х годов, уничтоженный. Фотография совершенно удивительная по настроению, это заметно по трем четко прочитывающимся планам. Церковь Константина и Елены на переднем, в центре – изуродованный, снесенный шатер Беклемишевской башни. Это считалось специалистами самой главной архитектурной потерей Кремля в ходе обстрела, потому что башня отличалась кривизной, неровностью, ее точного обмера до 1917 года не было произведено. И восстанавливали ее потом, делая модель по сохранившимся фотографиям».

Октябрьское вооруженное восстание завершилось 3 ноября. Большевики взяли Кремль, в стране началась новая, уникальная эпоха, которая продлилась три четверти века. Сегодня историки воздерживаются от радикальных оценок тех событий и призывают учиться на уроках революции мирно. С приходом новых поколений нам предстоит заново переосмыслить их причины и последствия, прежде, чем мы сможем понять смысл того, что случилось с нашей страной в далеком 1917 году.

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