Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ
Москва, 15 ноября. Предложение для российской сборной выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году является абсурдным и несправедливым, заявил министр спорта России Павел Колобков.
Колобков прокомментировал возможное участие сборной России на Играх-2018 под нейтральным флагом.
«Все наши спортсмены — волевые ребята и патриоты своей страны, поговорите с нашими легкоатлетами, — заметил министр. — Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом».
Он подчеркнул, что такое решение будет тяжелым для каждого спортсмена и руководителя. Колобков напомнил, что Олимпийские игры являются праздником спорта. Он убежден, что такое предложение противоречит принципам Международного олимпийского комитета (МОК).
«Такое невозможно себе представить, и этот вариант исключен, — подчеркнул глава министерства. — Это было только в 1992 году, когда сложилась действительно странная ситуация. Сейчас она невозможна, и наши коллеги из МОК это, безусловно, будут учитывать при принятии решения».