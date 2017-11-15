Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ

Москва, 15 ноября. Предложение для российской сборной выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году является абсурдным и несправедливым, заявил министр спорта России Павел Колобков.

Колобков прокомментировал возможное участие сборной России на Играх-2018 под нейтральным флагом.

«Все наши спортсмены — волевые ребята и патриоты своей страны, поговорите с нашими легкоатлетами, — заметил министр. — Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом».

Он подчеркнул, что такое решение будет тяжелым для каждого спортсмена и руководителя. Колобков напомнил, что Олимпийские игры являются праздником спорта. Он убежден, что такое предложение противоречит принципам Международного олимпийского комитета (МОК).