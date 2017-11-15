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Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ
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    Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ

    11:17  15 Ноября 2017
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    Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ

    Москва, 15 ноября. Предложение для российской сборной выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году является абсурдным и несправедливым, заявил министр спорта России Павел Колобков.

    Колобков прокомментировал возможное участие сборной России на Играх-2018 под нейтральным флагом.

    «Все наши спортсмены — волевые ребята и патриоты своей страны, поговорите с нашими легкоатлетами, — заметил министр. — Российские спортсмены понимают, как абсурдно и несправедливо выступать под нейтральным флагом».

    Он подчеркнул, что такое решение будет тяжелым для каждого спортсмена и руководителя. Колобков напомнил, что Олимпийские игры являются праздником спорта. Он убежден, что такое предложение противоречит принципам Международного олимпийского комитета (МОК).

    Министр спорта РФ отреагировал на предложение выступить под нейтральным флагом на ОИ

    «Такое невозможно себе представить, и этот вариант исключен, — подчеркнул глава министерства. — Это было только в 1992 году, когда сложилась действительно странная ситуация. Сейчас она невозможна, и наши коллеги из МОК это, безусловно, будут учитывать при принятии решения».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #игры #колобков #2018 #пхенчхан #флаг #сборная россии #минспорта
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