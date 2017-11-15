В России стартовали продажи обновленного BMW X3 

Москва, 15 ноября. Официальные дилерские центры немецкого автоконцерна BMW начали продажу нового поколения кроссовера X3 в России. Презентация новинки состоялась 11 ноября.

Машину уже можно взять для тест-драйва у многих российских автодилеров, отмечает New Inform.

Новая модель X3 сконструирована с использованием архитектурной платформы CLAR. Автомобиль имеет плавное внешнее оформление, снабжен двумя бензиновыми двигателями мощностью 184 и 249 лошадиных сил. Кроме того, ожидается появление моделей с дизельным двигателем мощностью 190 и 249 лошадиных сил соответственно.

Традиционно компания BMW позаботилась и о тех, кто предпочитает иметь более мощный, скоростной вариант новой модели. Так BMW M40 iPerformance имеет 360-сильный двигатель.

Отметим, первые обновленные BMW X3 привезены в Россию из США, однако уже к середине следующего года года компания начнет сборку новой модели на заводе в Калининграде. При этом цена на машины, собранные в России, будут несколько дешевле американских, а конструктивных отличий между автомобилями не будет.

