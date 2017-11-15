Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Конгресс США проведет тренинги по борьбе с приставаниями после секс-скандала
Экономика
В России стартовали продажи обновленного BMW X3 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В России стартовали продажи обновленного BMW X3 

    11:21  15 Ноября 2017
    43

    В России стартовали продажи обновленного BMW X3 

    Москва, 15 ноября. Официальные дилерские центры немецкого автоконцерна BMW начали продажу нового поколения кроссовера X3 в России. Презентация новинки состоялась 11 ноября.

    Машину уже можно взять для тест-драйва у многих российских автодилеров, отмечает New Inform

    Новая модель X3 сконструирована с использованием архитектурной платформы CLAR. Автомобиль имеет плавное внешнее оформление, снабжен двумя бензиновыми двигателями мощностью 184 и 249 лошадиных сил. Кроме того, ожидается появление моделей с дизельным двигателем мощностью 190 и 249 лошадиных сил соответственно.

    Традиционно компания BMW позаботилась и о тех, кто предпочитает иметь более мощный, скоростной вариант новой модели. Так BMW M40 iPerformance имеет 360-сильный двигатель. 

    Отметим, первые обновленные BMW X3 привезены в Россию из США, однако уже к середине следующего года года компания начнет сборку новой модели на заводе в Калининграде. При этом цена на машины, собранные в России, будут несколько дешевле американских, а конструктивных отличий между автомобилями не будет.
     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #bmw #продажа #x3 #новая модель
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        49
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        379
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5792
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1834