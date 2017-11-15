Россиян возмутило резкое высказывание Дюжева о поклонниках

Москва, 15 ноября. Российский актер Дмитрий Дюжев разочаровался в зрителях, по его мнению, они заслуживают «дешевых бездарных сериалов». Россияне возмущены словами актера, отмечая, что артист живет за счет своего зрителя.

Дмитрий Дюжев в эфире телеканала LTV рассказал о том, как столкнулся со своими зрителями в реальной жизни. По словам актера, его не пропустили к стойке бизнес-класса при регистрации в аэропорту. Пассажиры, на руках у которых были билеты эконом-класса, заставили Дюжева наравне со всеми ожидать своей очереди.

«И вот я думаю: о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую», — возмутился Дюжев.

Он добавил, что россияне заслуживают тех фильмов, которые сейчас снимаются — дешевых и бездарных.

«Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» — сказал артист.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на откровения Дюжева, отметив, что актер почувствовал себя звездой и теперь не считается со своим зрителем. Многие иронизируют над тем, что «наказанием» для россиян станет уход Дюжева из кино.

«Этому небожителю могу посоветовать наказать неблагодарных людишек и перестать сниматься. Хотя это и жестоко обрекать людей на такие муки», — иронизирует Линен Алекс.

Другие отмечают, что именно российский зритель кормит артиста, поэтому ему не стоит проявлять подобное пренебрежение. В конечном счете, Дюжев покупает билеты в бизнес-класс только благодаря тому, что россияне ходят на его фильмы.

«Представитель низшего ремесла возмущен тем, что те, кто оплачивает его бизнес-класс, не преклоняет колени перед шутом. И ведь никто не выпорет лицедея на конюшне! Мир перевернулся», — заметил Де Точкин.

Пользователь Вадимчик уверен, что Дюжеву не стоит ставить выше свое собственное «я» над теми, кто смотрит кино с его участием. Актеру советуют придерживаться главного принципа — «все мы люди».

«Когда сам же снимается в разной туфте, главное заработать на кусок хлеба. По такому принципу живут и все люди, цепляясь за разную работу. Он не должен ставить «Я» и люди, он такой же человек, ну актер, но это не значит, что ему позволено так высказываться», — написал он.

Актера упрекнули в том, что он сам играет роли в низкопробном кино, участвует в сомнительных комедийных проектах, у которых низкие кассовые сборы.

«А ничего что ты туфтой начал заниматься задолго до того, как хотел без очереди влезть? Иди в сиквел «Беременного» снимайся. А потом удивляетесь, почему к вам соответствующе относятся», — Серега Сэт.