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Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом — Володин
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    Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом — Володин

    11:04  15 Ноября 2017
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    Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом — Володин

    Москва, 15 ноября. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на давление в отношении своих СМИ за рубежом.

    «Мы говорим о симметричном ответе и говорим, что так поступать с нашими СМИ нельзя. Более того, если такие решения принимаются иностранным государством, мы должны отвечать, и мы будем дальше это делать», — заявил Володин в ходе заседания палаты, где обсуждался законопроект о признании зарубежных СМИ иностранными агентами.

    По его словам, поправки о СМИ-агентах связаны с тем, что в США были приняты определенные решения в отношении российских СМИ. Депутаты просто не могут оставить такие действия без ответа, добавил Володин. В связи с этим были введены зеркальные меры в рамках законодательства РФ, которые позволили бы присвоить иностранным СМИ статус иностранных агентов.

    Володин также напомнил, что до этого случая подобной нормы в российском законодательстве не было, однако она была в законодательстве США, сообщает ФАН.

    Напомним, что во втором чтении Госдума приняла поправки о СМИ — иностранных агентах. За принятие законопроекта проголосовали 409 депутатов из 450.

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #госдума #володин #сми
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