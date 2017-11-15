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Политика
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Первая в России площадка для политических рэп-баттлов открылась в Петербурге
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    Первая в России площадка для политических рэп-баттлов открылась в Петербурге

    10:59  15 Ноября 2017
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    Первая в России площадка для политических рэп-баттлов открылась в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Во вторник в петербургском баре Timber прошла презентация проекта «Антиверсус» — открытой площадки для политических рэп-баттлов.

    На открытии проекта выступил депутат городского Законодательного собрания Андрей Анохин. Он отметил, что единственным ограничением площадки является запрет на использование нецензурной лексики, в остальном принять участие в «Антиверсусе» может каждый, независимо от разделяемых им политических взглядов.

    В рамках проекта простой петербуржец может вызвать на поединок любого депутата, сообщает интернет-издание «Инфореактор». Для этого нужно только записать видеообращение к представителю власти и выложить ролик на YouTube. Депутаты обещают ответить на видеовызовы, набравшие миллион просмотров.

    Напомним, о намерении открыть площадку для политических обсуждений в формате рэп-баттла Анохин рассказал журналистам на прошлой неделе, отметив, что «Антиверсус» должен стать альтернативой «изживающим себя столкновениям хип-хоп исполнителей».

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #анохин #антиверсус #политический рэп-баттл
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