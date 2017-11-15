Первая в России площадка для политических рэп-баттлов открылась в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Во вторник в петербургском баре Timber прошла презентация проекта «Антиверсус» — открытой площадки для политических рэп-баттлов.

На открытии проекта выступил депутат городского Законодательного собрания Андрей Анохин. Он отметил, что единственным ограничением площадки является запрет на использование нецензурной лексики, в остальном принять участие в «Антиверсусе» может каждый, независимо от разделяемых им политических взглядов.

В рамках проекта простой петербуржец может вызвать на поединок любого депутата, сообщает интернет-издание «Инфореактор». Для этого нужно только записать видеообращение к представителю власти и выложить ролик на YouTube. Депутаты обещают ответить на видеовызовы, набравшие миллион просмотров.

Напомним, о намерении открыть площадку для политических обсуждений в формате рэп-баттла Анохин рассказал журналистам на прошлой неделе, отметив, что «Антиверсус» должен стать альтернативой «изживающим себя столкновениям хип-хоп исполнителей».