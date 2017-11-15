Володин рассказал о работе Госдумы по противодействию телефонному терроризму

Москва, 15 ноября. Комитеты Госдумы работают над конкретными предложениями по противодействию телефонному терроризму.

Об этом заявил на заседании палаты в среду спикер Вячеслав Володин. С конкретными предложениями выступили комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по госстроительству и законодательству.

Володин добавил, что депутаты сейчас обсуждают дополнения к действующему законодательству, которые позволят остановить телефонный терроризм.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме рассмотрят предложение об обязательном возмещении материального ущерба, нанесенного заведомо ложными звонками об угрозе терроризма.