Госдума одобрила внесудебную блокировку сайтов нежелательных организаций

Москва, 15 ноября. Депутаты Госдумы одобрили инициативу о внесудебной блокировке сайтов нежелательных в России организаций во время второго чтения законопроекта об информации.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, законопроект был внесен депутатами Юрием Швыткиным, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. В документ были внесены поправки о признании иностранными агентами СМИ, которые финансируются из-за рубежа.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, действие закона об НКО ранее не распространялось на СМИ, однако РФ вынуждена ввести зеркальные меры в связи с действиями США в отношении российских СМИ.