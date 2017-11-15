Захарченко объявил о разработке в ДНР нового оружия, способного остановить ВСУ

Донецк, 15 ноября. В Донецкой народной республике началась разработка нового оружия, способного остановить украинских силовиков в случае наступления. Об этом заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

«За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью, — сказал Захарченко в интервью РИА Новости. — Наступление ВСУ (вооруженных сил Украины) закончится, не успев начаться».

Ранее депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса «не пугает» ДНР, а все обсуждения на эту тему являются «медийным шумом».

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.