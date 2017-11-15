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Политика
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Захарченко объявил о разработке в ДНР нового оружия, способного остановить ВСУ
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    Захарченко объявил о разработке в ДНР нового оружия, способного остановить ВСУ

    11:02  15 Ноября 2017
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    Захарченко объявил о разработке в ДНР нового оружия, способного остановить ВСУ

    Донецк, 15 ноября. В Донецкой народной республике началась разработка нового оружия, способного остановить украинских силовиков в случае наступления. Об этом заявил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

    «За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью, — сказал Захарченко в интервью РИА Новости. — Наступление ВСУ (вооруженных сил Украины) закончится, не успев начаться».

    Ранее депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка заявил, что намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса «не пугает» ДНР, а все обсуждения на эту тему являются «медийным шумом».

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс #захарченко
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