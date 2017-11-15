Сечин вновь не пришел в суд на допрос по делу Улюкаева

Москва, 15 ноября. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин вновь не явился в суд на допрос по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, констатировала судья.

В Москве проходят слушания по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Одним из свидетелей по делу является глава «Роснефти» Игорь Сечин, однако он не явился в суд. По словам судьи, всем свидетелям направляли соответствующие повестки, руководителю «Роснефти» о вызове в суд известно.

Напомним, что Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в особо крупном размере — $2 млн. Сечин является тринадцатым свидетелем по делу экс-министра, он также не явился в суд 13 ноября.