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Лавров: Россия и Иран продолжают совместную борьбу с терроризмом в Сирии
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    Лавров: Россия и Иран продолжают совместную борьбу с терроризмом в Сирии

    11:10  15 Ноября 2017
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    Лавров: Россия и Иран продолжают совместную борьбу с терроризмом в Сирии

    Москва, 15 ноября. В настоящее время Россия и Иран продолжают совместно работать над поиском политического решения кризиса в Сирии и бороться с терроризмом на Ближнем Востоке. В приветственном обращении к участникам конференции «Пять веков сотрудничества России и Ирана» глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российско-иранские связи существуют и сейчас.

    Министр подчеркнул, что российско-иранские связи скреплены многовековой традицией и опираются на принципы равноправия и взаимного уважения. По словам министра, значительную роль в этом «сыграл регулярный диалог на высшем уровне, в ходе которого согласовываются конкретные шаги по активизации многопланового взаимодействия». Вместе Россия и Иран ищут ответы на «актуальные вызовы современности», отметил Лавров, указав в таком качестве борьбу с международным терроризмом и урегулирование в Сирии, сообщает РИА Новости. Так, наша страна вместе с Ираном выступает в качестве гарантов перемирия в Сирии и продолжения астанинского мирного процесса.

    «Отрадно, что мы стремимся к углублению взаимовыгодного сотрудничества и его выведению на новый уровень стратегического партнёрства», — подчеркнул глава МИД РФ.

    Лавров: Россия и Иран продолжают совместную борьбу с терроризмом в Сирии

     

    Автор: Валентин Меликов
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