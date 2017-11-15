Лавров: Россия и Иран продолжают совместную борьбу с терроризмом в Сирии

Москва, 15 ноября. В настоящее время Россия и Иран продолжают совместно работать над поиском политического решения кризиса в Сирии и бороться с терроризмом на Ближнем Востоке. В приветственном обращении к участникам конференции «Пять веков сотрудничества России и Ирана» глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российско-иранские связи существуют и сейчас.

Министр подчеркнул, что российско-иранские связи скреплены многовековой традицией и опираются на принципы равноправия и взаимного уважения. По словам министра, значительную роль в этом «сыграл регулярный диалог на высшем уровне, в ходе которого согласовываются конкретные шаги по активизации многопланового взаимодействия». Вместе Россия и Иран ищут ответы на «актуальные вызовы современности», отметил Лавров, указав в таком качестве борьбу с международным терроризмом и урегулирование в Сирии, сообщает РИА Новости. Так, наша страна вместе с Ираном выступает в качестве гарантов перемирия в Сирии и продолжения астанинского мирного процесса.