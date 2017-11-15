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Улюкаев заявил, что пишет «книгу о хорошей жизни»
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    Улюкаев заявил, что пишет «книгу о хорошей жизни»

    11:30  15 Ноября 2017
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    Улюкаев заявил, что пишет «книгу о хорошей жизни»

    Москва, 15 ноября. Пообщавшись с журналистами перед слушанием в Замоскворецком суде, обвиненный в получении огромной взятки экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что пишет сейчас «книгу о хорошей жизни». Напомним, экс-министр сейчас находится по домашним арестом и регулярно ездит на слушания в суд.

    «Пишу в полный рост. О жизни, хорошей жизни», — заявил Улюкаев в ответ на вопрос журналистов о том, чем он сейчас занимается дома.

    Как сообщают «Ведомости», экс-министр отказался рассказать, как будет назваться его книга о хорошей жизни и каков будет ее сюжет. Ранее в суде Улюкаев появлялся с электронной книгой и читал ее во время заседаний — по его словам, во время слушаний он успел почитать «Процесс» Кафки, «Постороннего» Камю и написанную Платоном «Апологию Сократа». Следует отметить, что во всех этих книгах центральным моментом является суд — более или менее несправедливый — и его переживание подсудимым.

    Улюкаев заявил, что пишет «книгу о хорошей жизни»

    Напомним, как сообщало Ura.ru, обвинивший Улюкаева в вымогательстве взятки глава «Роснефти» Игорь Сечин сегодня вновь не явился на заседание Замоскворецкого суда.

    Автор: Валентин Меликов
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    #улюкаев
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