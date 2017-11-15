Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

Москва, 15 ноября. Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России. Согласно этой поправке, иностранные СМИ, которые получают финансирование из других стран, могут быть признаны иноагентами в России и к ним могут быть применены положения закона о НКО-иноагентах.

Поправки были внесены в принятый ранее закон о внесудебной блокировке веб-сайтов запрещенных в России организаций. Поводом для них назвали притеснение российских новостных СМИ в США.

Решение о причислении СМИ с иностранным финансированием к иноагентам, принимается Минюстом. Как отмечается в тексте поправок, иностранные СМИ могут быть признаны иноагентами вне зависимости от их организационно-правовой формы и источников их финансирования. Если СМИ получает «денежные средства или иное имущество» от «иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц», или даже от российских лиц и организаций, которые получают деньги из подобных источников — эти СМИ могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента.