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Политика
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Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах
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    Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

    10:57  15 Ноября 2017
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    Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

    Москва, 15 ноября. Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении поправку к законопроекту об «иностранных агентах» в России. Согласно этой поправке, иностранные СМИ, которые получают финансирование из других стран, могут быть признаны иноагентами в России и к ним могут быть применены положения закона о НКО-иноагентах.

    Поправки были внесены в принятый ранее закон о внесудебной блокировке веб-сайтов запрещенных в России организаций. Поводом для них назвали притеснение российских новостных СМИ в США. 

    Решение о причислении СМИ с иностранным финансированием к иноагентам, принимается Минюстом. Как отмечается в тексте поправок, иностранные СМИ могут быть признаны иноагентами вне зависимости от их организационно-правовой формы и источников их финансирования. Если СМИ получает «денежные средства или иное имущество» от «иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц», или даже от российских лиц и организаций, которые получают деньги из подобных источников — эти СМИ могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента.

    Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

    «Это решение, которое мы принимаем, вынужденное и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране, — подчеркнул руководитель разработавшей поправки рабочей группы вице-спикер Госдумы Петр Толстой. — Речь идёт только о зеркальных мерах. В ходе работы над поправками нам удалось найти консенсус среди всех фракций».

    Автор: Валентин Меликов
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