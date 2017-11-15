Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
Весь мир
Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ

    11:35  15 Ноября 2017
    929

    Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ

    Сирия, 15 ноября. Сирийские военные разминируют деревню в провинции Алеппо. Турция обеспокоена предоставлением боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) возможности отхода из Ракки. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщают об артиллерийских обстрелах в зоне деэскалации в Восточной Гуте. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Разминирование Алеппо

    Саперы Сирийской арабской армии (САА) под контролем российских военных проводят разминирование в деревне Маклум в провинции Алеппо. Об этом сообщают в Центре примирения враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

    После того, как подразделения САА выбили боевиков из поселка, террористы обстреляли Маклум, в том числе самодельным снарядами. Более того, отступая, боевики заминировали большую часть территории, в том числе здания, дороги и тропы к ним.

    Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ

    Как рассказал журналистам представитель Центра Сослан Цебоев, к ним поступает очень много заявок от глав населенных пунктов для помощи в разминировании домов от мин и неразорвавшихся снарядов.

    «Мы выезжаем в данный населенный пункт, совместно с силами военной полиции организуем оцепление местности, домов, и саперы сирийской армии проводят безопасное разминирование данных мин и снарядов», — отметил он.

    Как ранее сообщала «Газета.ru», Дейр эз-Зор полностью разминировали.

    Турция обеспокоена

    Предоставление боевикам «Исламского государства» возможности отхода из Ракки — опасный сценарий развития событий. Сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Турции.

    Ранее британские средства массовой информации сообщали, что арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), которых поддерживает международная антитеррористическая коалиция во главе с США, обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ1.

    «Так называемые «Демократические силы Сирии» , которые на самом деле являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), проводя зачистку Ракки от ИГ и договорившись с этой группировкой, выпустили из Ракки большое число террористов. Это назидательный урок, еще один пример того, что использование одной террористической организации в борьбе против другой ведет к их сговору», — говорится в заявлении.

    Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ

    Анкара неоднократно подчеркивала ранее, что целью сил самообороны сирийских курдов PYD — не борьба с «Исламским государством»1, а «утверждение беззакония как свершившегося факта и изменение демографической структуры региона».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #ирак #ракка
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        194
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        489
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5971
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1928