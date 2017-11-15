Сирия сегодня: САА разминирует Алеппо, Турция обеспокоена выводом боевиков ИГИЛ

Сирия, 15 ноября. Сирийские военные разминируют деревню в провинции Алеппо. Турция обеспокоена предоставлением боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) возможности отхода из Ракки. В Организации Объединенных Наций (ООН) сообщают об артиллерийских обстрелах в зоне деэскалации в Восточной Гуте. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Разминирование Алеппо

Саперы Сирийской арабской армии (САА) под контролем российских военных проводят разминирование в деревне Маклум в провинции Алеппо. Об этом сообщают в Центре примирения враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

После того, как подразделения САА выбили боевиков из поселка, террористы обстреляли Маклум, в том числе самодельным снарядами. Более того, отступая, боевики заминировали большую часть территории, в том числе здания, дороги и тропы к ним.

Как рассказал журналистам представитель Центра Сослан Цебоев, к ним поступает очень много заявок от глав населенных пунктов для помощи в разминировании домов от мин и неразорвавшихся снарядов.

«Мы выезжаем в данный населенный пункт, совместно с силами военной полиции организуем оцепление местности, домов, и саперы сирийской армии проводят безопасное разминирование данных мин и снарядов», — отметил он.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Дейр эз-Зор полностью разминировали.

Турция обеспокоена

Предоставление боевикам «Исламского государства» возможности отхода из Ракки — опасный сценарий развития событий. Сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Турции.

Ранее британские средства массовой информации сообщали, что арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), которых поддерживает международная антитеррористическая коалиция во главе с США, обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ1.

«Так называемые «Демократические силы Сирии» , которые на самом деле являются сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), проводя зачистку Ракки от ИГ и договорившись с этой группировкой, выпустили из Ракки большое число террористов. Это назидательный урок, еще один пример того, что использование одной террористической организации в борьбе против другой ведет к их сговору», — говорится в заявлении.

Анкара неоднократно подчеркивала ранее, что целью сил самообороны сирийских курдов PYD — не борьба с «Исламским государством»1, а «утверждение беззакония как свершившегося факта и изменение демографической структуры региона».

1 Организация запрещена на территории РФ.