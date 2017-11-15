Путин поздравил сотрудников Алмазного фонда с 50-летием выставки

Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам Алмазного фонда РФ по случаю 50-летнего юбилея выставки.

По словам президента, сотрудникам фонда удалось собрать уникальную коллекцию самородков драгоценных металлов и камней и шедевров ювелирного искусства, с 1967 года эта коллекция, представленная в Оружейной палате Московского Кремля, восхищает гостей из России и других стран.

«Такой успех – заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества, уделяют неустанное внимание серьёзной исследовательской, просветительской работе, искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна», — сообщается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте российского президента.

В заключение послания Владимир Путин также выразил надежду, что сотрудники фонда и впредь будут деятельно трудиться на благо России.