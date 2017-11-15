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Путин поздравил сотрудников Алмазного фонда с 50-летием выставки
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    Путин поздравил сотрудников Алмазного фонда с 50-летием выставки

    12:00  15 Ноября 2017
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    Путин поздравил сотрудников Алмазного фонда с 50-летием выставки

    Москва, 15 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сотрудникам и ветеранам Алмазного фонда РФ по случаю 50-летнего юбилея выставки.

    По словам президента, сотрудникам фонда удалось собрать уникальную коллекцию самородков драгоценных металлов и камней и шедевров ювелирного искусства, с 1967 года эта коллекция, представленная в Оружейной палате Московского Кремля, восхищает гостей из России и других стран.

    «Такой успех – заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества, уделяют неустанное внимание серьёзной исследовательской, просветительской работе, искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна», — сообщается в поздравлении, опубликованном на официальном сайте российского президента.

    В заключение послания Владимир Путин также выразил надежду, что сотрудники фонда и впредь будут деятельно трудиться на благо России.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #поздравление #алмазный фонд
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