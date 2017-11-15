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Политика
Госдума приняла проект о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018
Весь мир
Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

    Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства». Комитет Генассамблеи ООН проголосовал за украинский проект резолюции по правам человека в Крыму. В резолюции представлены рекомендации для России.
    10:38 15 Ноября 2017
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    Поддержка ИГ1

    Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

    Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Российские военные отметили, что члены западной коалиции во главе с США не только отказались наносить удар по террористам, но и мешали российской авиации в районе Абу-Кемаля. Планы американских военных были сорваны благодаря стремительному наступлению армии правительства Сирии.
     

    Ничья с Испанией

    Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

    Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с испанской сборной. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:3. Героем матча стал Федор Смолов, который забил первый для россиян гол, а потом на 70-й минуте сравнял счет.
    В конце матча травму получил российский голкипер Андрей Лунев во время столкновения с испанцем Родриго. Лунева увезли в больницу прямо с поля, а защищать ворота сборной России поставили полузащитника Дениса Глушакова.
     

    Резолюция против Крыма

    Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

    Комитет Генассамблеи ООН проголосовал за украинский проект резолюции по правам человека в Крыму. В резолюции представлены рекомендации для России. За принятие документа проголосовало 71 государство, 25 представителей стран проголосовали против данной резолюции, воздержались 77 стран.
    Пленарная сессия Генассамблеи ООН рассмотрит резолюцию в ближайший месяц. Украинский лидер Петр Порошенко уже поприветствовал принятие антироссийской резолюции.
     

    Скончался Виталий Шаповалов

    Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

    В Москве на 79-м году жизни скончался актер театра и кино Виталий Шаповалов. Об этом сообщили представители Московского Театра на Таганке. Несколько дней назад актеру сделали операцию, после чего его состояние оценивалось как тяжелое. Актер известен ролями в таких театральных постановках как «А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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