Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства». Комитет Генассамблеи ООН проголосовал за украинский проект резолюции по правам человека в Крыму. В резолюции представлены рекомендации для России.