Видеодайджест новостей, утро 15 ноября 2017 года

Поддержка ИГ1
Минобороны России обвинило
Соединенные Штаты в поддержке запрещенного в РФ «Исламского государства»1
. Российские военные отметили, что члены западной коалиции во главе с США не только отказались наносить удар по террористам, но и мешали российской авиации в районе Абу-Кемаля. Планы американских военных были сорваны благодаря стремительному наступлению армии правительства Сирии.
Ничья с Испанией
Сборная России сыграла
вничью в товарищеском матче с испанской сборной. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 3:3. Героем матча стал Федор Смолов, который забил первый для россиян гол, а потом на 70-й минуте сравнял счет.
В конце матча травму получил российский голкипер Андрей Лунев во время столкновения с испанцем Родриго. Лунева увезли в больницу прямо с поля, а защищать ворота сборной России поставили полузащитника Дениса Глушакова.
Резолюция против Крыма
Комитет Генассамблеи ООН проголосовал
за украинский проект резолюции по правам человека в Крыму. В резолюции представлены рекомендации для России. За принятие документа проголосовало 71 государство, 25 представителей стран проголосовали против данной резолюции, воздержались 77 стран.
Пленарная сессия Генассамблеи ООН рассмотрит резолюцию в ближайший месяц. Украинский лидер Петр Порошенко уже поприветствовал принятие антироссийской резолюции.
Скончался Виталий Шаповалов
В Москве на 79-м году жизни скончался
актер театра и кино Виталий Шаповалов. Об этом сообщили представители Московского Театра на Таганке. Несколько дней назад актеру сделали операцию, после чего его состояние оценивалось как тяжелое. Актер известен ролями в таких театральных постановках как «А зори здесь тихие», «Пугачёв», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф».
1 Организация запрещена на территории РФ.