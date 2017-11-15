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Следователи изъяли документы «Хабаровских авиалиний» после катастрофы
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    Следователи изъяли документы «Хабаровских авиалиний» после катастрофы

    10:51  15 Ноября 2017
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    Следователи изъяли документы «Хабаровских авиалиний» после катастрофы

    Москва, 15 ноября. Следователи изымают образцы топлива и техническую и полетную документацию в краевом предприятии «Хабаровские авиалинии» после крушения самолета с шестью погибшими, сообщили в СКР.

    Следственные органы сообщают, что самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение 15 ноября около шести утра по московскому времени при заходе на посадку. Воздушное средство следовало по маршруту из Хабаровска в Нелькан.

    Оперативные сотрудники изымают образцы топлива и необходимую следствию документацию. По данным ведомства, при крушении погибли шесть человек. Общее количество пострадавших уточняется. Трехлетнему ребенку удалось спастись, он получил травмы. Причины катастрофы будут расследоваться Межгосударственным авиационным комитетом. Ранее ФАН опубликовал список погибших. 

    Следователи изъяли документы «Хабаровских авиалиний» после катастрофы

    Автор: Ирина Селезнева
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    #крушение #хабаровск
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