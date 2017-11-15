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Крым призвал NYT «встать на путь исправления» после публикации о «спорной территории»
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    Крым призвал NYT «встать на путь исправления» после публикации о «спорной территории»

    10:47  15 Ноября 2017
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    Крым призвал NYT «встать на путь исправления» после публикации о «спорной территории»

    Симферополь, 15 ноября. Власти Крыма посоветовали представителям американской газеты New York Times, которая обозначила Крым как «спорную территорию», продолжить «путь исправления» и начать включать в публикации информацию о том, что полуостров является частью территории РФ.

    «New York Times хоть и стало как издание на путь исправления, но не исправилась до конца, потому что ни о какой спорной территории речи быть не может. Крым — это регион в составе Российской Федерации, и, соответственно, это российская территория», — цитирует агентство РИА Новости вице-премьера Крыма Дмитрия Полонского.

    Он также выразил надежду, что в скором времени американские журналисты будут в обязательном порядке писать о российском Крыме.

    По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, украинские протесты вокруг публикации New York Times отражают панические настроения Киева относительно того, что мир шаг за шагом воспринимает полуостров как неотъемлемую часть России.

    Ранее в одной из статей New York Times Крым назвали «спорной территорией» и заштриховали его одним цветом с Россией. Граница полуострова с Украиной отмечена пунктиром. Статья вызвала большой резонанс на Украине. В частности, пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца заявила, что ведомство потребует у издания исправить свою публикацию

    Напомним, что Крым стал частью России после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. В ходе голосования 96,77%  крымчан выступили за воссоединение с РФ. Однако Киев продолжает считать Крым своей территорией и не признает итоги референдума.

    Автор: Дима Оленин
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    #сша #украина #крым #new york times
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