Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Госдума приняла проект о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018
Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Латакия
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Латакия

    10:30  15 Ноября 2017
    388

    Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Латакия

    Москва, 15 ноября. Российские наблюдатели в Сирии сообщили о пяти нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене Минобороны РФ, турецкие коллеги также насчитали пять нарушений.

    Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала нарушения в провинциях: Латакия – 1, Дамаск – 1, Хомс – 1, Алеппо – 2. 

    Турецкая сторона заявила о пяти нарушениях в провинции Дамаск.

    В сообщении отмечается, что в районах, подконтрольных боевикам ИГ1 и «Джебхат ан- Нусры» (обе террористические организации запрещены в России), произошло большинство случаев «беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения».

    Напомним, ранее министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков районы Сирии на востоке. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        49
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        379
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5792
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1834