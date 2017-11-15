Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс и Латакия

Москва, 15 ноября. Российские наблюдатели в Сирии сообщили о пяти нарушениях режима перемирия. Как говорится в бюллетене Минобороны РФ, турецкие коллеги также насчитали пять нарушений.

Согласно приведенной информации, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировала нарушения в провинциях: Латакия – 1, Дамаск – 1, Хомс – 1, Алеппо – 2.

Турецкая сторона заявила о пяти нарушениях в провинции Дамаск.

В сообщении отмечается, что в районах, подконтрольных боевикам ИГ1 и «Джебхат ан- Нусры» (обе террористические организации запрещены в России), произошло большинство случаев «беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения».

Напомним, ранее министерство обороны России и Международный комитет Красного Креста обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи в освобожденные от боевиков районы Сирии на востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.