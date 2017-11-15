«Нехай американцы сами на них и воюют»: Украина откажется от катеров из США

Москва, 15 ноября. Американская сторона готова передать Украине большие патрульные катера (БПКА) типа «Айленд», которые находятся в консервации в штате Мэрилэнд, в обмен на 10 млн долларов.

О новых требованиях Вашингтона стало известно буквально на днях, пишет «Свободная пресса». Все прежние заявления Киева о том, что американцы уже практически передали в пользование украинских военно-морских сил семь первых «Айлендов» и сделали это безвозмездно, оказались пустыми. Запрашиваемые 10 млн долларов для киевских властей — сумма неподъемная, особенно с учетом того, что такую цену американская сторона назначила только для двух катеров, считает публицист и капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко.

Впрочем, как пишет эксперт, для Вашингтона выдвижение подобных требований – обычная практика. Так, ранее на тех же условиях американцы передавали «Айленды» грузинскому флоту и Коста-Рике. Запрашиваемая сумма, отмечает Ищенко, не способ заработать на союзниках: деньги тратятся на расконсервацию судов, приведение их в боевую готовность, транспортировку и обучение экипажей.

Однако у Киева нет возможности выплатить Вашингтону 10 млн долларов. Украинское Минобороны в официальном заявлении сослалось на законодательство страны, якобы препятствующее каким-либо выплатам до тех пор, пока не будет документально зафиксирована хотя бы условная передача катеров.

«Впрочем, и этот вариант выглядит очень сомнительным. Потому что — что значит изыскать 10 миллионов «зеленых» на пару бэушных «Айлендов»? Деньги Киеву придется снимать с собственной кораблестроительной программы. На которую и без того без слез не взглянешь», — считает Ищенко.

За строительство своих бронекатеров Украина платит от 3 до 5,4 млн долларов. На 10 млн долларов, запрашиваемых США, Киев может построить от двух до трех новых бронекатеров на «Кузнице на Рыбальском» (бывшей «Ленинской кузне»), которой ныне владеет президент страны Петр Порошенко, пишет эксперт.

«Если Соединенные Штаты и впрямь откажутся от полной благотворительности, не будет у намечавшейся было сделки с Вашингтоном более лютого врага, чем нынешний украинский президент. Думаю, что в ближайшее время подконтрольные Петру Алексеевичу киевские СМИ затянут новую песню о главном: «Не больно и хотелось получить те старые «Айлендсы». Нехай сами американцы на них воюют. А мы поддержим отечественного производителя», — заключает Ищенко.

Напомним, ранее украинская сторона похвасталась запуском ракеты «Антарес» на космодроме в США, назвав его «успешным примером взаимодействия» украинских и американских компаний.