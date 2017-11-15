Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Госдума приняла проект о видеонаблюдении за подсчетом голосов на выборах-2018
Политика
«Нехай американцы сами на них и воюют»: Украина откажется от катеров из США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Нехай американцы сами на них и воюют»: Украина откажется от катеров из США

    11:13  15 Ноября 2017
    52

    СМИ: Украина не получит американские катера бесплатно, а платить за них она не готова

    Москва, 15 ноября. Американская сторона готова передать Украине большие патрульные катера (БПКА) типа «Айленд», которые находятся в консервации в штате Мэрилэнд, в обмен на 10 млн долларов.

    О новых требованиях Вашингтона стало известно буквально на днях, пишет «Свободная пресса». Все прежние заявления Киева о том, что американцы уже практически передали в пользование украинских военно-морских сил семь первых «Айлендов» и сделали это безвозмездно, оказались пустыми. Запрашиваемые 10 млн долларов для киевских властей — сумма неподъемная, особенно с учетом того, что такую цену американская сторона назначила только для двух катеров, считает публицист и капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко.

    Впрочем, как пишет эксперт, для Вашингтона выдвижение подобных требований – обычная практика. Так, ранее на тех же условиях американцы передавали «Айленды» грузинскому флоту и Коста-Рике. Запрашиваемая сумма, отмечает Ищенко, не способ заработать на союзниках: деньги тратятся на расконсервацию судов, приведение их в боевую готовность, транспортировку и обучение экипажей.

    СМИ: Украина не получит американские катера бесплатно, а платить за них она не готова

    Однако у Киева нет возможности выплатить Вашингтону 10 млн долларов. Украинское Минобороны в официальном заявлении сослалось на законодательство страны, якобы препятствующее каким-либо выплатам до тех пор, пока не будет документально зафиксирована хотя бы условная передача катеров.

    «Впрочем, и этот вариант выглядит очень сомнительным. Потому что — что значит изыскать 10 миллионов «зеленых» на пару бэушных «Айлендов»? Деньги Киеву придется снимать с собственной кораблестроительной программы. На которую и без того без слез не взглянешь», — считает Ищенко.

    За строительство своих бронекатеров Украина платит от 3 до 5,4 млн долларов. На 10 млн долларов, запрашиваемых США, Киев может построить от двух до трех новых бронекатеров на «Кузнице на Рыбальском» (бывшей «Ленинской кузне»), которой ныне владеет президент страны Петр Порошенко, пишет эксперт.

    Совместный запуск Украины и США ракеты «Антарес»

    «Если Соединенные Штаты и впрямь откажутся от полной благотворительности, не будет у намечавшейся было сделки с Вашингтоном более лютого врага, чем нынешний украинский президент. Думаю, что в ближайшее время подконтрольные Петру Алексеевичу киевские СМИ затянут новую песню о главном: «Не больно и хотелось получить те старые «Айлендсы». Нехай сами американцы на них воюют. А мы поддержим отечественного производителя», — заключает Ищенко.

    Напомним, ранее украинская сторона похвасталась запуском ракеты «Антарес» на космодроме в США, назвав его «успешным примером взаимодействия» украинских и американских компаний.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #вооружение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        49
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        379
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5792
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1834