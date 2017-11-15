Версия авикатастрофы в Хабаровском крае по причине погодных условий исключена — источник

Хабаровск, 15 ноября. Неблагоприятные погодные условия исключили из числа возможных причин падения пассажирского самолета в Хабаровском крае.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, версия о причине падения из-за погодных условий была исключена, поскольку, по данным диспетчеров, погодные условия были идеальными: слабый ветер при ясной погоде.

Напомним, сегодня стало известно о падении пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае при посадке. На борту воздушного судна находились семь человек, шесть из них погибли. Из-под обломков самолета извлекли одного выжившего — девочку, которая в тяжелом состоянии была доставлена в местную больницу.