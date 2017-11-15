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Политика
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В ДНР прокомментировали намерение Украины «реинтегрировать Донбасс»
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    В ДНР прокомментировали намерение Украины «реинтегрировать Донбасс»

    10:15  15 Ноября 2017  /обновлено: 10:17  15 Ноября 2017
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    В ДНР прокомментировали намерение Украины «реинтегрировать Донбасс»

    Донецк, 15 ноября. Намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса «не пугает» самопровозглашенную Донецкую народную республику, а все обсуждения на эту тему являются «медийным шумом», заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

    «Заявленные на этой неделе намерения принять пресловутый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса нас не пугают вообще, как, впрочем, и иные громкие заявления украинских политиков», — сказал РИА Новости Бидевка.

    Депутат считает, что в данном вопросе для Киева важен процесс, а не результат, так как подготовка документа сопровождается «многомесячным медийным шумом, огромным количеством поданных правок, одиозными заявлениями комментаторов».

    Бидевка добавил, что на данный момент вся информация относительно закона о реинтеграции Донбасса является «информационными помехами».

    Напомним, на днях Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #днр #донбасс #украина #реинтеграция
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