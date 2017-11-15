В ДНР прокомментировали намерение Украины «реинтегрировать Донбасс»

Донецк, 15 ноября. Намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса «не пугает» самопровозглашенную Донецкую народную республику, а все обсуждения на эту тему являются «медийным шумом», заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

«Заявленные на этой неделе намерения принять пресловутый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса нас не пугают вообще, как, впрочем, и иные громкие заявления украинских политиков», — сказал РИА Новости Бидевка.

Депутат считает, что в данном вопросе для Киева важен процесс, а не результат, так как подготовка документа сопровождается «многомесячным медийным шумом, огромным количеством поданных правок, одиозными заявлениями комментаторов».

Бидевка добавил, что на данный момент вся информация относительно закона о реинтеграции Донбасса является «информационными помехами».

Напомним, на днях Киев отказался обсуждать в Минске законопроект о реинтеграции Донбасса.