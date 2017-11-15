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Политика
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#Соцсети
Сегодня в Сети: «госпереворот» в Зимбабве, крушение самолета в Хабаровске
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    Сегодня в Сети: «госпереворот» в Зимбабве, крушение самолета в Хабаровске

    10:58  15 Ноября 2017
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    Сегодня в Сети: «госпереворот» в Зимбабве, крушение самолета в Хабаровске

    Федеральное агентство новостей представляет свежую подборку последних трендов соцсетей.

    «Госпереворот» в Зимбабве

    Пользователи бурно обсуждают «госпереворот» в Зимбабве. На самом деле, пока что главой государства все еще является действующий президент Роберт Мугабе. Слухи о возможной смене власти начали распространяться после того, как военные заняли центр города и взяли под стражу главу Минфина страны Игнасиуса Чомбо. Чомбо является соратником жены действующего президента; она же, в свою очередь, является политическим оппонентом экс-вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Он был смещен со своего поста 6 ноября, что и побудило военных к активным действиям. Сами они заявляют, что президент находится в полной безопасности, и преследуют военные лишь одну цель — они хотят «призвать к ответственности преступников вокруг президента».

    «Армия Зимбабве объявила о захвате власти в стране. Такое объявление передали по национальному телевидению. По их словам, они намерены разобраться с преступниками из окружения президента Роберта Мугабе», — пишет пользователь с никнеймом Рогозин-на-орбите.

    «Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры», — написала Алина Ковалева.

    «Долбовольцев в Зимбабве уже посылают?» — шутит Артем Филимонов.

    «Перестаньте уже кричать о перевороте в Зимбабве. Ситуация больше похожа на то, что Мугабе вводит военное положение», — высказался пользователь с ником cits.

    «Накрылся безвиз с Зимбабве», — иронично заметил Старый карапуз.

    «Военные в Зимбабве захватили власть, но отрицают переворот», — констатирует Krimega.

    Крушение самолета в Хабаровском крае

    Под Хабаровском разбился пассажирский самолет Let L-410. В результате трагедии погибло восемь человек, выжила четырехлетняя девочка, сейчас ей оказывают помощь медики. По словам некоторых очевидцев, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы. Также есть версии, что при посадке самолет начал заваливаться на бок. К месту крушения в ближайшее время вылетят представители Межгосударственного авиационного комитета. Они займутся расследованием причин трагедии.

    «В Хабаровске самолет разбился, вот это новости с утра пораньше», — пишет никич.

    «В Хабаровском крае потерпел крушение пассажирский самолет», — сообщил своим читателям Joe Fowler.

    «Бедный ребенок … это чудо ,что она выжила…» — высказала слова сожаления Шураева Елена.

    Кончина актера Шаповалова

    Ушел из жизни актер театра и кино Виталий Шаповалов. Артист находился в тяжелом состоянии после перенесенной операции, он умер на 79-м году жизни. 

    «Замечательный бы актер. Как он сыграл Ноздрева в «Мертвых душах». Светлая память... » — высказал слова сожаления Армен Гаспарян.

    «В Москве скончался популярный советский актер Виталий Шаповалов», — написала Катерина Аксенова.

    «Актер Виталий Шаповалов скончался после операции», — рассказал читателям своего микроблога Георгий Милютин.

    Автор: Михаил Блинов
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