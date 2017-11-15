Сегодня в Сети: «госпереворот» в Зимбабве, крушение самолета в Хабаровске

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«Госпереворот» в Зимбабве

Пользователи бурно обсуждают «госпереворот» в Зимбабве. На самом деле, пока что главой государства все еще является действующий президент Роберт Мугабе. Слухи о возможной смене власти начали распространяться после того, как военные заняли центр города и взяли под стражу главу Минфина страны Игнасиуса Чомбо. Чомбо является соратником жены действующего президента; она же, в свою очередь, является политическим оппонентом экс-вице-президента Эммерсона Мнангагвы. Он был смещен со своего поста 6 ноября, что и побудило военных к активным действиям. Сами они заявляют, что президент находится в полной безопасности, и преследуют военные лишь одну цель — они хотят «призвать к ответственности преступников вокруг президента».

«Армия Зимбабве объявила о захвате власти в стране. Такое объявление передали по национальному телевидению. По их словам, они намерены разобраться с преступниками из окружения президента Роберта Мугабе», — пишет пользователь с никнеймом Рогозин-на-орбите.

Армия Зимбабве объявила о захвате власти в стране. Такое объявление передали по национальному телевидению. По их словам, они намерены разобраться с преступниками из окружения президента Роберта Мугабе. — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 15 ноября 2017 г.

«Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры», — написала Алина Ковалева.

Госдеп США призвал стороны конфликта в Зимбабве мирно урегулировать споры #новости #yandex — Алина Ковалёва (@asstenchis92) 15 ноября 2017 г.

«Долбовольцев в Зимбабве уже посылают?» — шутит Артем Филимонов.

Долбовольцев в Зимбабве уже посылают? — Артём Филимонов (@f_i_l_i) 15 ноября 2017 г.

«Перестаньте уже кричать о перевороте в Зимбабве. Ситуация больше похожа на то, что Мугабе вводит военное положение», — высказался пользователь с ником cits.

Перестаньте уже кричать о перевороте в Зимбабве. Ситуация больше похожа на то, что Мугабе вводит военное положение. — cits (@cits1512) 15 ноября 2017 г.

«Накрылся безвиз с Зимбабве», — иронично заметил Старый карапуз.

Накрылся безвиз с Зимбабве :( — Старый карапуз (@nytdyrs) 15 ноября 2017 г.

«Военные в Зимбабве захватили власть, но отрицают переворот», — констатирует Krimega.

Военные Зимбабве захватили власть, но отрицают переворот — Krimega (@Krimega) 15 ноября 2017 г.

Крушение самолета в Хабаровском крае

Под Хабаровском разбился пассажирский самолет Let L-410. В результате трагедии погибло восемь человек, выжила четырехлетняя девочка, сейчас ей оказывают помощь медики. По словам некоторых очевидцев, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы. Также есть версии, что при посадке самолет начал заваливаться на бок. К месту крушения в ближайшее время вылетят представители Межгосударственного авиационного комитета. Они займутся расследованием причин трагедии.

«В Хабаровске самолет разбился, вот это новости с утра пораньше», — пишет никич.

в хабаровске самолет разбился вот это новости с утра пораньше — никич (@eeeeePOK) 15 ноября 2017 г.

«В Хабаровском крае потерпел крушение пассажирский самолет», — сообщил своим читателям Joe Fowler.

В Хабаровском крае потерпел крушение пассажирский самолет — Joe Fowler (@fowljoe) 15 ноября 2017 г.

«Бедный ребенок … это чудо ,что она выжила…» — высказала слова сожаления Шураева Елена.

бедный ребенок ..это чудо ,что она выжила. — Шураева Елена (@E07031967) 15 ноября 2017 г.

Кончина актера Шаповалова

Ушел из жизни актер театра и кино Виталий Шаповалов. Артист находился в тяжелом состоянии после перенесенной операции, он умер на 79-м году жизни.

«Замечательный бы актер. Как он сыграл Ноздрева в «Мертвых душах». Светлая память... » — высказал слова сожаления Армен Гаспарян.

Замечательный бы актер. Как он сыграл Ноздрева в "Мертвые души". Светлая память... https://t.co/cf8TwbzeuR — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 15 ноября 2017 г.

«В Москве скончался популярный советский актер Виталий Шаповалов», — написала Катерина Аксенова.

В Москве скончался популярный советский актер Виталий Шаповалов — Катерина Аксенова (@ekaterinaqlu) 15 ноября 2017 г.

«Актер Виталий Шаповалов скончался после операции», — рассказал читателям своего микроблога Георгий Милютин.