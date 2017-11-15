Водителя «красногорского стрелка» оправдали присяжные

Москва, 15 ноября. В Мособлсуде сообщили, что присяжные оправдали Шота Элизбарашвили, работавшего личным водителем у «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе, застрелившего четырех человек осенью 2015 года. Такое заявление сделала пресс-секретарь судебной инстанции Наталья Осипова.

Столичный областной суд 17 ноября обсудит «обсудит юридические последствия вердикта» присяжных, которые оправдали водителя «красногорского стрелка» Амирана Георгадзе. Следствия настаивает на пособничестве Элизбарашвили в трех из четырех совершенных его работодателем убийств, а такое вменяет нелегальную покупку оружия.

Напомним, что убийства произошли в октябре 2015 года, когда бизнесмен Георгадзе застрелил несколько красногорских чиновников, а также случайного прохожего. Затем стрелок свел счеты с жизнью, уголовное дело Георгадзе было прекращено в связи с его гибелью. Одна из версий преступлений — конфликты с местными чиновниками.