Крым удивило голосование за украинскую резолюцию в ГА ООН

Симферополь, 15 ноября. Проект резолюции ООН по правам человека в Крыму не отвечает сути вопроса, заявил вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

Он также предложил представителям международной миссии лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

Напомним, что проект резолюции Украины о ситуации по правам человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ поддержали более 70 государств, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались от ответа. В документе РФ «настоятельно призывают положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в Крыму».

В тоже время в Крыму удивлены голосованием за украинскую резолюцию, отметил Фикс.

«Не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — цитирует крымского вице-спикера агентство РИА Новости.

Фикс подчеркнул, что в Крыму очень строго соблюдаются права человека. Все люди живут в демократическом государстве. Они работают и созидают. Он также призвал представителей международной миссии самостоятельно ознакомиться с ситуацией и сделать выводы.

Многие иностранные делегации уже посетили полуостров и убедились в уважительном отношений представителей разных народов друг к другу, добавил Фикс.