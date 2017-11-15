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Крым удивило голосование за украинскую резолюцию в ГА ООН
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    Крым удивило голосование за украинскую резолюцию в ГА ООН

    10:47  15 Ноября 2017
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    В Крыму прокомментировали принятую ООН резолюцию по правам человека

    Симферополь, 15 ноября. Проект резолюции ООН по правам человека в Крыму не отвечает сути вопроса, заявил вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

    Он также предложил представителям международной миссии лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий.

    Напомним, что проект резолюции Украины о ситуации по правам человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН. Документ поддержали более 70 государств, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались от ответа. В документе РФ «настоятельно призывают положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в Крыму».

    В Крыму прокомментировали принятую ООН резолюцию по правам человека

    В тоже время в Крыму удивлены голосованием за украинскую резолюцию, отметил Фикс.

    «Не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — цитирует крымского вице-спикера агентство РИА Новости.

    Фикс подчеркнул, что в Крыму очень строго соблюдаются права человека. Все люди живут в демократическом государстве. Они работают и созидают. Он также призвал представителей международной миссии самостоятельно ознакомиться с ситуацией и сделать выводы.

    Многие иностранные делегации уже посетили полуостров и убедились в уважительном отношений представителей разных народов друг к другу, добавил Фикс.

    «Как говорят: «Собака лает, а караван идет». Причем идет уверенно, так как в российском Крыму создаются достойные условия жизни», — резюмировал парламентарий.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #оон #крым #резолюция
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