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Разбившийся в Хабаровском крае самолет L-410 был произведен в 2015 году
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    Разбившийся в Хабаровском крае самолет L-410 был произведен в 2015 году

    10:04  15 Ноября 2017
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    Разбившийся в Хабаровском крае самолет L-410 был произведен в 2015 году

    Хабаровск, 15 ноября. Потерпевший крушение в Хабаровском крае самолет L-410 был выпущен в 2015 году. По словам источника в авиационных кругах, капитального ремонта он не проходил.

    Согласно приведенным данным, в первом полугодии 2016 года самолет поступил на вооружение «Хабаровских авиалиний». Воздушное судно было произведено на чешском заводе Let и предназначено для использования на местных авиалиниях. L-410 пригоден для использования на неподготовленных площадках и коротких взлетных полосах, передает ТАСС.

    Напомним, самолет LET L-410 упал районе населенного пункта Нелькан в Хабаровском крае. На борту судна были семь человек, выжил только ребенок. Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ возбудило дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крушение #хабаровский край
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