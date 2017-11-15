Разбившийся в Хабаровском крае самолет L-410 был произведен в 2015 году

Хабаровск, 15 ноября. Потерпевший крушение в Хабаровском крае самолет L-410 был выпущен в 2015 году. По словам источника в авиационных кругах, капитального ремонта он не проходил.

Согласно приведенным данным, в первом полугодии 2016 года самолет поступил на вооружение «Хабаровских авиалиний». Воздушное судно было произведено на чешском заводе Let и предназначено для использования на местных авиалиниях. L-410 пригоден для использования на неподготовленных площадках и коротких взлетных полосах, передает ТАСС.

Напомним, самолет LET L-410 упал районе населенного пункта Нелькан в Хабаровском крае. На борту судна были семь человек, выжил только ребенок. Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ возбудило дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».