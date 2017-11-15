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Вице-президент Афганистана: Россия – сильный партнер, играющий важную роль в регионе
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    Вице-президент Афганистана: Россия – сильный партнер, играющий важную роль в регионе

    9:34  15 Ноября 2017
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    Вице-президент Афганистана: Россия – сильный партнер, играющий важную роль в регионе

    Ашхабад, 15 ноября. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш считает Россию важным партнером своей страны и уверен в возможности эффективного двустороннего экономического сотрудничества вопреки всем существующим препятствиям.

    Такое мнение Даниш высказал на 7-ой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), подчеркнув, что с помощью объединенного регионального подхода и содействия на основе общей ответственности Кабул сможет найти пути эффективного экономического сотрудничества с Москвой, пишет РИА Новости.

    «Россия как наш сильный партнер играет очень значительную роль в региональном экономическом развитии и интеграции», — подчеркнул Даниш.

    Он также поблагодарил РФ, ЕС, США, НАТО и страны Центральной Азии за поддержку в борьбе с терроризмом.

    Напомним, ранее ФАН публиковало перевод статьи Why are Washington’s clients pivoting to Russia? (Почему традиционные союзники Вашингтона поворачиваются в сторону России?), в которой объяснялись причины сотрудничества Турции, Саудовской Аравии и Пакистана с Москвой.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #россия #афганистан #сотрудничество
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