Вице-президент Афганистана: Россия – сильный партнер, играющий важную роль в регионе

Ашхабад, 15 ноября. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш считает Россию важным партнером своей страны и уверен в возможности эффективного двустороннего экономического сотрудничества вопреки всем существующим препятствиям.

Такое мнение Даниш высказал на 7-ой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCAVII), подчеркнув, что с помощью объединенного регионального подхода и содействия на основе общей ответственности Кабул сможет найти пути эффективного экономического сотрудничества с Москвой, пишет РИА Новости.

«Россия как наш сильный партнер играет очень значительную роль в региональном экономическом развитии и интеграции», — подчеркнул Даниш.

Он также поблагодарил РФ, ЕС, США, НАТО и страны Центральной Азии за поддержку в борьбе с терроризмом.

