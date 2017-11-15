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Россия
Власти Крыма сожалеют, что ООН «не разобралась в сути» проекта резолюции Украины
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    Власти Крыма сожалеют, что ООН «не разобралась в сути» проекта резолюции Украины

    9:16  15 Ноября 2017
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    Власти Крыма сожалеют, что ООН «не разобралась в сути» проекта резолюции Украины

    Симферополь, 15 ноября. Проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

    Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН, после того как получил поддержку 71 государства. 25 стран выступили против, еще 77 воздержались. 

    «Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — сказал РИА Новости Фикс.

    По его словам, в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека и международные представители могут лично в этом убедиться. 

    «Все живут в демократическом государстве России. Живут, работают и созидают. Мы неоднократно говорили, что если вы хотите изучить, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, и самостоятельно делайте выводы», — добавил вице-спикер.

    Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

    В октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. В ноябре сообщалось, что французская делегация решительно настроена посетить Крым. Также Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике. 

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #украина #оон #крым #права человека
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