Власти Крыма сожалеют, что ООН «не разобралась в сути» проекта резолюции Украины

Симферополь, 15 ноября. Проект резолюции ООН по нарушению прав человека в Крыму не отвечает сути вопроса, международные миссии могут лично убедиться в несостоятельности предъявленных претензий, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Проект резолюции Украины о ситуации в области прав человека в Крыму выносится на Генеральную Ассамблею ООН, после того как получил поддержку 71 государства. 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

«Мы спокойно к этому относимся. Это уже система, не разобравшись в сути вопроса, не вникнув, не изучив, не поняв процессы, которые происходят, принимаются какие-то решения. Удивляет позиция стран, которые голосуют за то, чего сами не понимают и не знают», — сказал РИА Новости Фикс.

По его словам, в Крыму очень строго относятся к соблюдению прав человека и международные представители могут лично в этом убедиться.

«Все живут в демократическом государстве России. Живут, работают и созидают. Мы неоднократно говорили, что если вы хотите изучить, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, что здесь происходит, и самостоятельно делайте выводы», — добавил вице-спикер.

Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

В октябре Крым посетила делегация политиков и общественных деятелей Норвегии. В ноябре сообщалось, что французская делегация решительно настроена посетить Крым. Также Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов пригласил делегацию ООН на полуостров, чтобы они лично увидели и услышали правду о том, что происходит в республике.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.