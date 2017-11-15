Театр на Таганке собирал средства в помощь Шаповалову незадолго до смерти

Москва, 15 ноября. Театр на Таганке пытался собрать средства в помощь актеру Виталию Шаповалову, который скончался во вторник после тяжело перенесенной операции.

Пост о сборе средств появился в официальной группе театра в социальной сети «Вконтакте» 10 ноября, в нем сообщалось о том, что актеру требуются деньги на операцию. 13 ноября в сообществе появилась информация о реквизитах, сообщает телеканал «Подмосковье 360».

Напомним, актер Виталий Шаповалов ушел из жизни 14 ноября во вторник. Ему было 78 лет. Незадолго до смерти он перенес операцию и находился в крайне тяжелом состоянии.