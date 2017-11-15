Тела шести человек извлечены из-под обломков самолета, разбившегося в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 ноября. Спасатели извлекли из-под обломков тела шести человек, которые погибли в результате крушения самолета в поселке Нелькан Хабаровского края.

По словам представителя администрации поселка Нелькан, выжившая девочка находится в больнице, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Он добавил, что в списке погибших два пилота и четверо местных жителей, передает РИА Новости.

Крушение самолета LET L-410 произошло в среду утром. При заходе на посадку он столкнулся с землей. Дальневосточное СУ на транспорте СК РФ возбудило дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».